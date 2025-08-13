  • Články
Prelom v boji proti rakovine pankreasu: Tento zvyk môže spustiť smrteľnú chorobu

Štúdia prináša dôležité zistenia v boji proti rakovine pankreasu, jednému z najzákernejších onkologických ochorení.

Americkí vedci zistili, že pravidelná konzumácia alkoholu výrazne zvyšuje riziko jej vzniku. Podarilo sa im odhaliť aj konkrétny mechanizmus, ktorým alkohol poškodzuje bunky pankreasu a spúšťa proces vedúci k vzniku nádoru.

Nová štúdia vedcov z Miami v USA zistila, že vysoká konzumácia alkoholu poškodzuje bunky v pankrease zodpovedné za produkciu tráviacich enzýmov. Nadmerné pitie je definované ako osem a viac alkoholických nápojov týždenne pre ženy a pätnásť a viac pre mužov.

Ako alkohol poškodzuje pankreas

Poškodenie buniek alkoholom spúšťa zápal, ktorý narúša funkciu tohto životne dôležitého orgánu. Pankreas zohráva kľúčovú úlohu pri rozklade potravy a regulácii hladiny cukru v krvi. Ak zápal pretrváva dlhodobo, môže viesť k vzniku predrakovinových lézií, ktoré sa môžu vyvinúť do rakoviny.

Tím vysvetlil, že na to, aby ochorenie prerástlo do rakoviny, musí byť prítomná aj mutácia génu Ras, ktorý riadi rast buniek. Experimenty ukázali, že kombinácia alkoholu a prozápalovej molekuly vyvolala príznaky podobné pankreatitíde, čo následne viedlo k vzniku lézií a samotnej rakoviny.

Kľúčový objav pre prevenciu rakoviny pankreasu

Výskumníkom sa podaril aj ďalší významný objav. Zistili, že dokážu zastaviť tvorbu predrakovinových a rakovinových lézií deaktivovaním špecifického génu CREB, ktorý pôsobí prozápalovo. Podľa štúdie tento gén funguje ako kľúčový regulátor, ktorý dokáže natrvalo preprogramovať zdravé bunky na abnormálne, predrakovinové. Spoluautor štúdie chirurg Nipun Merchant verí, že ich zistenia položia základy pre budúcu prevenciu rakoviny pankreasu.

Tichý zabijak, ktorého netreba podceňovať

Toto ochorenie má mimoriadne zlú prognózu – prvý rok po diagnóze prežije len asi 10 % pacientov. Po troch rokoch klesá miera prežitia na približne jedno percento. Pre svoju zákernosť a neskoré príznaky sa rakovina pankreasu často nazýva aj „tichý zabijak“.

Keďže včasná diagnostika je kľúčová, je dôležité všímať si aj ľahko prehliadnuteľné príznaky. Medzi najčastejšie patria:

  • Nevysvetliteľný úbytok hmotnosti
  • Únava
  • Bolesť brucha
  • Zmeny vo vyprázdňovaní (hnačka, zápcha)
  • Žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielkov)
Zdroj: Info.sk, TM, cmghjournal.org
