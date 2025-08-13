  • Články
V prípade dopravnej nehody, pri ktorej zomrelo dieťa, padlo obvinenie

  • DNES - 12:14
  • Banská Bystrica
V prípade dopravnej nehody, pri ktorej zomrelo dieťa, padlo obvinenie

Vyšetrovateľ tak urobil po získaní viacerých dôkazových materiálov i znaleckých posudkov.

V prípade dopravnej nehody pri Slovenskej Ľupči, ktorá si vyžiadala život maloletého dievčaťa, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie vodičovi vozidla Mercedes Benz pre trestný čin usmrtenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia s tým, že vyšetrovateľ tak urobil po získaní viacerých dôkazových materiálov i znaleckých posudkov.

K čelnej zrážke dvoch osobných áut došlo 21. apríla popoludní na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča. Z miesta nehody odviezli s ťažkými zraneniami viacero účastníkov. Nehodu neprežilo dieťa z vozidla Audi. Na miesto nehody privolali aj znalcov z odboru cestnej dopravy a takisto súdneho lekárstva. Od tragickej zrážky začalo prebiehať intenzívne vyšetrovanie. Polícia vyzývala prípadných svedkov nehody, aby jej pomohli.

Foto: facebook.com/KRPZBB

Ako informoval denník Nový Čas, bola zorganizovaná aj petícia za spravodlivosť pre rodinu a hlavne zosnulú 5-ročnú Sofiu Lili. Príbuzní a priatelia rodiny sa obávajú, že vodič vozidla Mercedes Benz ujde do cudziny. Podľa nich ide o vplyvného finančníka.

Zdroj: Info.sk, TASR, cas.sk
