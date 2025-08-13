  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
28°Bratislava

Tragická nehoda: Osobný vlak zrazil osobu

  • DNES - 11:11
  • Ľudovítová
Tragická nehoda: Osobný vlak zrazil osobu

Pri zrážke s osobným vlakom prišla o život jedna osoba.

Pri zrážke s osobným vlakom pri obci Ľudovítová v okrese Nitra prišla o život jedna osoba. Nehoda sa stala v utorok (12. 8.) krátko pred 23.00 h. Cestujúci vo vlaku neutrpeli žiadne zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.

Osoba utrpela pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahla, obhliadajúci lekár konštatoval exitus. Na mieste udalosti zasahovali okrem príslušníkov Železničnej polície a policajného technika aj príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre, z hasičskej stanice v Dražovciach. Tí vymedzili a osvetľovali miesto zásahu, boli nápomocní pri presune tela mimo koľajiska a očistili železničné priecestie a koľajnice pomocou vysokotlakového prúdu.

Foto: Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Policajti našli v byte pobodanú ženu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Policajti našli v byte pobodanú ženu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

DNES - 10:59Domáce

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade dobodanej ženy.

Smer-SD reagoval na návrh na odvolanie Šaška

Smer-SD reagoval na návrh na odvolanie Šaška

DNES - 10:49Domáce

Poslanci NR SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva.

V skanzene pod hradom Ľubovňa si pripomenú 40. výročie jeho sprístupnenia

V skanzene pod hradom Ľubovňa si pripomenú 40. výročie jeho sprístupnenia

DNES - 10:35Domáce

Ľubovnianske múzeum pripravuje pre širokú verejnosť slávnostné podujatie pri príležitosti 40. výročia sprístupnenia skanzenu pod hradom Ľubovňa.

Vosveteit.sk
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP