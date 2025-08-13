  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
28°Bratislava

Česká poslankyňa za hnutie ANO si chcela objednať zabitie psa

  • DNES - 11:06
  • Praha
Česká poslankyňa za hnutie ANO si chcela objednať zabitie psa

Andrej Babiš ju vyškrtne z kandidátky.

Poslankyňa českého parlamentu za hnutie ANO Margita Balaštíková sa podľa zistení servera Seznam Zprávy opakovane snažila objednať zabitie psa, ktorý patril novej partnerke jej exmanžela, s ktorým sa v tom čase rozvádzala. Prostredníctvom úradov tiež chcela poškodiť exmanželovu firmu. Konanie poslankyne odsúdili mnohí koaliční politici, ale aj jej stranícky šéf Andrej Babiš, ktorý ju preto vyradí z kandidátky do volieb do Poslaneckej snemovne. Balaštíková, ktorá je tieňovou ministerkou poľnohospodárstva najsilnejšej opozičnej strany, nahrávku označila za podvrh a článok za napísaný na objednávku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Je to absolútne neprijateľné a (Balaštíková) musí okamžite skončiť. Neviem si predstaviť, že by niečoho takého bol človek schopný,“ citoval server Babiša. Pripomenul, že on sám má štyri psy a jeho hnutie zvieratá vždy podporovalo. „Celý čas spolupracujeme s ochrancami zvierat, moja nadácia podporuje záchranné stanice a útulky, preto to absolútne nedokážem pochopiť,“ dodal Babiš. Pre server iDNES.cz potom potvrdil, že poslankyňa, ktorá bola tretia na kandidátke hnutia v Zlínskom kraji, kandidovať nebude.

To, že sa Balaštíková snažila objednať zabitie psa, vyplýva z nahrávok, ktoré tajne urobil jej bývalý muž v ich dome. Podľa svojich slov chcel mať dôkazy o vzájomných konfliktoch, ktoré by mohol predložiť aj polícii. Poslankyňa sa na nahrávkach pýta určitého muža, kedy dohodne, aby psa zastrelili, a koľko to stojí.

Na nahrávkach sú tiež zachytené telefonáty, v ktorých poslankyňa plánuje prostredníctvom svojich kontaktov na hygienickej stanici v Zlíne posielať opakované kontroly do firmy exmanžela a tým jej škodiť. Kontroly rôznych úradov sa v roku 2023 vo firme skutočne začali a podľa servera pokračujú dodnes. Kontrolami aj prepojením Balaštíkovej s vedením hygieny za zaoberá polícia.

Poslankyně ANO Margita Balaštíková - poslankyně. Dnes ráno na ní vyšlo, že zaplatila komusi, aby zastřelil psy partnerky jejího manžela, protože ten se s ní rozváděl ... https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-kdy-ho-zastrelite-poslankyne-ano-chtela-zabit-psa-exmanzelovy-partnerky-283667

Uverejnil používateľ Karel von Paták Streda 13. augusta 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Blanár: Slovenská republika dlhodobo podporuje úsilie zmierniť utrpenie obyvateľov Pásma Gazy

Blanár: Slovenská republika dlhodobo podporuje úsilie zmierniť utrpenie obyvateľov Pásma Gazy

DNES - 10:34Zahraničné

Slovenská republika dlhodobo a konzistentne podporuje medzinárodné úsilie o zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva v Pásme Gazy a prepustenie všetkých rukojemníkov.

Mexiko vydalo do USA 26 podozrivých členov drogových kartelov

Mexiko vydalo do USA 26 podozrivých členov drogových kartelov

DNES - 7:47Zahraničné

Mexiko v utorok vydalo do Spojených štátov viac ako dve desiatky osôb podozrivých z členstva v drogových karteloch.

Biely dom hrozí väzením bezdomovcom vo Washingtone, ak sa nepodriadia Trumpovi

Biely dom hrozí väzením bezdomovcom vo Washingtone, ak sa nepodriadia Trumpovi

DNES - 6:48Zahraničné

Ľuďom bez domova vo Washingtone hrozí väzenie, ak sa nepodriadia snahám prezidenta Donalda Trumpa potlačiť kriminalitu a odstrániť bezdomovecké tábory v hlavnom meste Spojených štátov.

Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci do Gazy

Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci do Gazy

DNES - 6:33Zahraničné

Počas administratívy amerického prezidenta Joea Bidena armáda USA zhodila do Pásma Gazy približne 1220 ton humanitárnej pomoci. Podľa zdrojov agentúry Reuters však počas vlády Donalda Trumpa možnosť pokračovať v zhadzovaní pomoci neb

Vosveteit.sk
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP