Česká poslankyňa za hnutie ANO si chcela objednať zabitie psa
- DNES - 11:06
- Praha
Andrej Babiš ju vyškrtne z kandidátky.
Poslankyňa českého parlamentu za hnutie ANO Margita Balaštíková sa podľa zistení servera Seznam Zprávy opakovane snažila objednať zabitie psa, ktorý patril novej partnerke jej exmanžela, s ktorým sa v tom čase rozvádzala. Prostredníctvom úradov tiež chcela poškodiť exmanželovu firmu. Konanie poslankyne odsúdili mnohí koaliční politici, ale aj jej stranícky šéf Andrej Babiš, ktorý ju preto vyradí z kandidátky do volieb do Poslaneckej snemovne. Balaštíková, ktorá je tieňovou ministerkou poľnohospodárstva najsilnejšej opozičnej strany, nahrávku označila za podvrh a článok za napísaný na objednávku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to absolútne neprijateľné a (Balaštíková) musí okamžite skončiť. Neviem si predstaviť, že by niečoho takého bol človek schopný,“ citoval server Babiša. Pripomenul, že on sám má štyri psy a jeho hnutie zvieratá vždy podporovalo. „Celý čas spolupracujeme s ochrancami zvierat, moja nadácia podporuje záchranné stanice a útulky, preto to absolútne nedokážem pochopiť,“ dodal Babiš. Pre server iDNES.cz potom potvrdil, že poslankyňa, ktorá bola tretia na kandidátke hnutia v Zlínskom kraji, kandidovať nebude.
To, že sa Balaštíková snažila objednať zabitie psa, vyplýva z nahrávok, ktoré tajne urobil jej bývalý muž v ich dome. Podľa svojich slov chcel mať dôkazy o vzájomných konfliktoch, ktoré by mohol predložiť aj polícii. Poslankyňa sa na nahrávkach pýta určitého muža, kedy dohodne, aby psa zastrelili, a koľko to stojí.
Na nahrávkach sú tiež zachytené telefonáty, v ktorých poslankyňa plánuje prostredníctvom svojich kontaktov na hygienickej stanici v Zlíne posielať opakované kontroly do firmy exmanžela a tým jej škodiť. Kontroly rôznych úradov sa v roku 2023 vo firme skutočne začali a podľa servera pokračujú dodnes. Kontrolami aj prepojením Balaštíkovej s vedením hygieny za zaoberá polícia.
