Policajti našli v byte pobodanú ženu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade dobodanej ženy.
Vyšetrovateľ kriminálnej polície začal trestné stíhanie vo veci pre zločin ublíženia na zdraví v súvislosti s dobodanou ženou v Nitre. Ženu našli policajti dobodanú v utorok 12. augusta v jednom z bytových domov. Priamo v byte zadržali podozrivého 21-ročného muža. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na desať rokov, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Z bytu na ulici Na Predmostí sa v utorok dopoludnia ozýval krik ženy, ktorá volala o pomoc. Policajtom po príchode na miesto nikto neotváral, využili preto oprávnenie otvoriť byt. Na zemi uvideli ležať zranenú ženu, ktorá strácala vedomie. Poskytli jej okamžitú prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, skonštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
