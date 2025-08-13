  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
28°Bratislava

PS: Zvýšenie odvodu z hazardu o 1 % je slabé a nerieši skutočné problémy

  • DNES - 10:54
  • Bratislava
PS: Zvýšenie odvodu z hazardu o 1 % je slabé a nerieši skutočné problémy

Opatrenie ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) zvýšiť odvod z hazardných hier len o jedno percento nepomôže štátnemu rozpočtu ani obetiam hazardu. Uviedol to v stredu predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Hnutie tento návrh kritizuje.

Minister Huliak hovorí o stovkách miliónov, ktoré vraj tento návrh prinesie. Naši ekonómovia sa na to pozreli a je jasné, že ide o drobné. Takéto symbolické navýšenie neprinesie významné príjmy, neblokuje nelegálny hazard a nerieši negatívne sociálne dôsledky hazardu. Štát by z tohto sektora mohol a mal získať viac a zároveň by mal prijať opatrenia na ochranu ľudí pred závislosťami,“ povedal Šimečka.

Podpredseda PS Richard Dubovický považuje návrh za dôkaz nedostatku politickej vôle. „Hazard má dve strany mince. Je to vážny spoločenský problém, ktorý vedie k závislostiam, rozpadom rodín, zadlženiu a veľkým sociálnym tragédiám. A nelegálny hazard, ktorý mestá a obce prakticky nedokážu kontrolovať, situáciu ešte zhoršuje. V čase, keď Slovensko potrebuje konsolidovať verejné financie, takýto návrh považujem buď za dôsledok tlaku záujmových skupín, alebo za prejav nedostatku politickej odvahy,“ zdôraznil Dubovický.

PS navrhuje, aby sa o úprave odvodov z hazardu viedla široká a odborná diskusia, ktorá zohľadní sociálne, zdravotné aj ekonomické vplyvy. Výnosy z odvodov musia ísť podľa Dubovického na prevenciu a liečbu závislostí. Dodal, že kontrola hazardu nesmie zostať len na samosprávach a štát musí aktívne bojovať proti nelegálnym herniam.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR navrhuje maximálne navýšenie odvodu z hazardu o jedno percento na 28 %, pričom s vyšším odvodom nebude súhlasiť. To by podľa rezortu narušilo celý trh stávkových spoločností. Na pondelkovej (11. 8.) tlačovej konferencii to uviedol šéf rezortu cestovného ruchu a športu spolu s riaditeľom národnej lotériovej spoločnosti Tipos Michalom Hutníkom.

Výsledkom by bolo nie viac peňazí pre štátny rozpočet zaplatených na odvodoch z hazardu, ale, naopak, pokles výberu odvodu, pretože menší prevádzkovatelia hazardných hier by absolútne zanikli a viedlo by to k tomu, že hráči by sa presúvali do nelegálnych online kasín,“ priblížil Huliak.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
AVNM: Spotreba sladených nápojov klesla od zavedenia novej dane o 12 %

AVNM: Spotreba sladených nápojov klesla od zavedenia novej dane o 12 %

DNES - 10:12Ekonomické

Spotreba sladených nealkoholických nápojov klesla za prvých šesť mesiacov od zavedenia novej dane v priemere o 12 %.

V Holandsku vyššie náklady na energiu znepokojujú majiteľov solárnych panelov

V Holandsku vyššie náklady na energiu znepokojujú majiteľov solárnych panelov

VČERA - 13:53Ekonomické

V Holandsku sa od marca tohto roka majiteľom solárnych panelov náklady na dodávanie prebytočnej energie do verejnej elektrickej siete zvýšili v priemere o päť percent.

Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov

Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov

VČERA - 7:51Ekonomické

Na stavenisku novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina sa denne pohybuje približne 200 pracovníkov a pri výstavbe im pomáha až deväť vežových žeriavov.

KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

18:01 11.08.2025Ekonomické

Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu iba o jedno percento je podľa opozičného KDH veľmi málo. Vláda by podľa nich mala zvýšiť odvod minimálne o 10 %.

Vosveteit.sk
Google dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravilGoogle dostal ponuku na odpredaj prehliadača Chrome. Tá prichádza v čase, keď na giganta tlačia štátne úrady, aby tak spravil
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP