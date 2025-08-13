PS: Zvýšenie odvodu z hazardu o 1 % je slabé a nerieši skutočné problémy
- DNES - 10:54
- Bratislava
Opatrenie ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) zvýšiť odvod z hazardných hier len o jedno percento nepomôže štátnemu rozpočtu ani obetiam hazardu. Uviedol to v stredu predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Hnutie tento návrh kritizuje.
„Minister Huliak hovorí o stovkách miliónov, ktoré vraj tento návrh prinesie. Naši ekonómovia sa na to pozreli a je jasné, že ide o drobné. Takéto symbolické navýšenie neprinesie významné príjmy, neblokuje nelegálny hazard a nerieši negatívne sociálne dôsledky hazardu. Štát by z tohto sektora mohol a mal získať viac a zároveň by mal prijať opatrenia na ochranu ľudí pred závislosťami,“ povedal Šimečka.
Podpredseda PS Richard Dubovický považuje návrh za dôkaz nedostatku politickej vôle. „Hazard má dve strany mince. Je to vážny spoločenský problém, ktorý vedie k závislostiam, rozpadom rodín, zadlženiu a veľkým sociálnym tragédiám. A nelegálny hazard, ktorý mestá a obce prakticky nedokážu kontrolovať, situáciu ešte zhoršuje. V čase, keď Slovensko potrebuje konsolidovať verejné financie, takýto návrh považujem buď za dôsledok tlaku záujmových skupín, alebo za prejav nedostatku politickej odvahy,“ zdôraznil Dubovický.
PS navrhuje, aby sa o úprave odvodov z hazardu viedla široká a odborná diskusia, ktorá zohľadní sociálne, zdravotné aj ekonomické vplyvy. Výnosy z odvodov musia ísť podľa Dubovického na prevenciu a liečbu závislostí. Dodal, že kontrola hazardu nesmie zostať len na samosprávach a štát musí aktívne bojovať proti nelegálnym herniam.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR navrhuje maximálne navýšenie odvodu z hazardu o jedno percento na 28 %, pričom s vyšším odvodom nebude súhlasiť. To by podľa rezortu narušilo celý trh stávkových spoločností. Na pondelkovej (11. 8.) tlačovej konferencii to uviedol šéf rezortu cestovného ruchu a športu spolu s riaditeľom národnej lotériovej spoločnosti Tipos Michalom Hutníkom.
„Výsledkom by bolo nie viac peňazí pre štátny rozpočet zaplatených na odvodoch z hazardu, ale, naopak, pokles výberu odvodu, pretože menší prevádzkovatelia hazardných hier by absolútne zanikli a viedlo by to k tomu, že hráči by sa presúvali do nelegálnych online kasín,“ priblížil Huliak.
