Smer-SD reagoval na návrh na odvolanie Šaška
Poslanci NR SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva.
Koaličná strana Smer-SD nepodporí opozičný návrh na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v parlamente. Avizoval to šéf výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Vladimír Baláž (Smer-SD) novinárom. Myslí, že za tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby nesie Šaško politickú zodpovednosť, no vo funkcii by skončiť nemal.
„Ja si myslím, že Kamil Šaško je dobrý minister. Veci, ktoré robí, sú na ministerstve rozbehnuté dobre. (...) Keď vymeníme ministra, my nemáme ministerstvá urobené tak, že na ministerstve zostanú všetci ľudia, generálni riaditelia, riaditelia, ktorí tam majú historickú pamäť, čo sa tam robilo. Zase príde všetko ostatné a sme potom stratení,“ argumentoval. Baláž zároveň potvrdil, že o tendri a jeho zrušení sa rozprával aj s viacerými právnikmi.
Poslanci NR SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Pri otváraní schôdze k odvolávaniu neboli uznášaniaschopní. O návrhu sa pokúsia rokovať opäť vo štvrtok (14. 8.). Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Zároveň požiadal Okresný súd Žilina o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu.
