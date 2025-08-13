Hasiči bojujú s lesným požiarom, nasadili vrtuľník s bambi vakom
Hasiči zasahujú pri lesnom požiari.
Hasiči z Ružomberka zasahujú v stredu predpoludním pri požiari lesa v katastri obce Likavka. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Požiar zasiahol oblasť s piatym stupňom ochrany. „Požiar vypukol v ťažko dostupnom teréne, plniace stanovisko hasičov je zriadené v obci Valaská Dubová,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.
Ružomberským hasičom pomáhajú aj ich kolegovia z Dolného Kubína, žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z obcí Valaská Dubová a Likavka. „Na pomoc s hasením požiaru bol povolaný aj Modul pozemného hasenia Stred z Banskej Bystrice,“ doplnila krajská hovorkyňa hasičov.
Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) na sociálnej sieti informovali, že na hasenie lesného požiaru a výpomoc hasičom nasadili vrtuľník UH-60 Black Hawk s bambi vakom.
Tragická nehoda: Osobný vlak zrazil osobu
Pri zrážke s osobným vlakom prišla o život jedna osoba.
Policajti našli v byte pobodanú ženu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade dobodanej ženy.
Smer-SD reagoval na návrh na odvolanie Šaška
Poslanci NR SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva.
V skanzene pod hradom Ľubovňa si pripomenú 40. výročie jeho sprístupnenia
Ľubovnianske múzeum pripravuje pre širokú verejnosť slávnostné podujatie pri príležitosti 40. výročia sprístupnenia skanzenu pod hradom Ľubovňa.