Blanár: Slovenská republika dlhodobo podporuje úsilie zmierniť utrpenie obyvateľov Pásma Gazy

  • DNES - 10:34
  • Bratislava
Slovenská republika dlhodobo a konzistentne podporuje medzinárodné úsilie o zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva v Pásme Gazy a prepustenie všetkých rukojemníkov.

Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v súvislosti s utorkovou spoločnou výzvou 26 členských štátov EÚ a Európskej komisie na zastavenie hladomoru v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor MZVEZ.

K tejto iniciatíve sme sa pridali, pretože považujeme za nevyhnutné, aby medzinárodné humanitárne organizácie mohli poskytovať pomoc pre civilné obyvateľstvo bez akýchkoľvek obmedzení. Pomoc ľuďom v núdzi nesmie byť predmetom politických sporov,“ uviedol Blanár.

Spoločné vyhlásenie, ktoré okrem Slovenskej republiky podporilo ďalších 25 krajín a traja eurokomisári, vyjadruje vážne znepokojenie nad dôsledkami nových registračných opatrení, ktoré môžu výrazne skomplikovať poskytovanie humanitárnej pomoci a prehĺbiť už aj tak kritickú situáciu v Pásme Gazy. Vo vyhlásení partneri zároveň vyzývajú vládu Izraela, aby zabezpečila do Pásma Gazy plnohodnotný, bezpečný a neobmedzený prístup medzinárodným humanitárnym organizáciám, ktoré poskytujú pomoc civilnému obyvateľstvu.

V tejto súvislosti Slovenská republika vyzýva všetky zúčastnené strany na dôsledné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.

Spoločné vyhlásenie podporili ministri zahraničných vecí Austrálie, Belgicka, Kanady, Cypru, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Islandu, Írska, Talianska, Japonska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Nórska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.

Podpísala ho tiež šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová, komisárka EÚ pre Stredomorie Dubravka Šuicová a komisárka EÚ pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.

Zdroj: Info.sk, TASR
