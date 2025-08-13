Blanár: Slovenská republika dlhodobo podporuje úsilie zmierniť utrpenie obyvateľov Pásma Gazy
- DNES - 10:34
- Bratislava
Slovenská republika dlhodobo a konzistentne podporuje medzinárodné úsilie o zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva v Pásme Gazy a prepustenie všetkých rukojemníkov.
Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v súvislosti s utorkovou spoločnou výzvou 26 členských štátov EÚ a Európskej komisie na zastavenie hladomoru v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor MZVEZ.
„K tejto iniciatíve sme sa pridali, pretože považujeme za nevyhnutné, aby medzinárodné humanitárne organizácie mohli poskytovať pomoc pre civilné obyvateľstvo bez akýchkoľvek obmedzení. Pomoc ľuďom v núdzi nesmie byť predmetom politických sporov,“ uviedol Blanár.
Spoločné vyhlásenie, ktoré okrem Slovenskej republiky podporilo ďalších 25 krajín a traja eurokomisári, vyjadruje vážne znepokojenie nad dôsledkami nových registračných opatrení, ktoré môžu výrazne skomplikovať poskytovanie humanitárnej pomoci a prehĺbiť už aj tak kritickú situáciu v Pásme Gazy. Vo vyhlásení partneri zároveň vyzývajú vládu Izraela, aby zabezpečila do Pásma Gazy plnohodnotný, bezpečný a neobmedzený prístup medzinárodným humanitárnym organizáciám, ktoré poskytujú pomoc civilnému obyvateľstvu.
„V tejto súvislosti Slovenská republika vyzýva všetky zúčastnené strany na dôsledné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Spoločné vyhlásenie podporili ministri zahraničných vecí Austrálie, Belgicka, Kanady, Cypru, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Islandu, Írska, Talianska, Japonska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Nórska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.
Podpísala ho tiež šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová, komisárka EÚ pre Stredomorie Dubravka Šuicová a komisárka EÚ pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Česká poslankyňa za hnutie ANO si chcela objednať zabitie psa
Andrej Babiš ju vyškrtne z kandidátky.
Mexiko vydalo do USA 26 podozrivých členov drogových kartelov
Mexiko v utorok vydalo do Spojených štátov viac ako dve desiatky osôb podozrivých z členstva v drogových karteloch.
Biely dom hrozí väzením bezdomovcom vo Washingtone, ak sa nepodriadia Trumpovi
Ľuďom bez domova vo Washingtone hrozí väzenie, ak sa nepodriadia snahám prezidenta Donalda Trumpa potlačiť kriminalitu a odstrániť bezdomovecké tábory v hlavnom meste Spojených štátov.
Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci do Gazy
Počas administratívy amerického prezidenta Joea Bidena armáda USA zhodila do Pásma Gazy približne 1220 ton humanitárnej pomoci. Podľa zdrojov agentúry Reuters však počas vlády Donalda Trumpa možnosť pokračovať v zhadzovaní pomoci neb