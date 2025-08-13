  • Články
Schôdzu k odvolaniu Šaška neotvorili, plénum sa o to pokúsi opäť vo štvrtok

  • DNES - 10:31
  • Bratislava
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD).

Pri otváraní schôdze k odvolávaniu neboli uznášaniaschopní ani na druhý pokus. V rokovacej sále sa ich ako prítomných prezentovalo len 62, teda menej ako potrebný počet. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť vo štvrtok (14. 8.).

Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu.

Zdroj: Info.sk, TASR
