Schôdzu k odvolaniu Šaška neotvorili, plénum sa o to pokúsi opäť vo štvrtok
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD).
Pri otváraní schôdze k odvolávaniu neboli uznášaniaschopní ani na druhý pokus. V rokovacej sále sa ich ako prítomných prezentovalo len 62, teda menej ako potrebný počet. Plénum sa o návrhu pokúsi rokovať opäť vo štvrtok (14. 8.).
Odvolávanie Šaška v parlamente iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Opoziční poslanci hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Šaško v súvislosti s kritikou reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež, že tender bude zákonným spôsobom zrušený. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ho zrušilo v stredu.
Tragická nehoda: Osobný vlak zrazil osobu
Pri zrážke s osobným vlakom prišla o život jedna osoba.
Policajti našli v byte pobodanú ženu, vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie v prípade dobodanej ženy.
Smer-SD reagoval na návrh na odvolanie Šaška
Poslanci NR SR v stredu nerokovali o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva.
Hasiči bojujú s lesným požiarom, nasadili vrtuľník s bambi vakom
Hasiči zasahujú pri lesnom požiari.
V skanzene pod hradom Ľubovňa si pripomenú 40. výročie jeho sprístupnenia
Ľubovnianske múzeum pripravuje pre širokú verejnosť slávnostné podujatie pri príležitosti 40. výročia sprístupnenia skanzenu pod hradom Ľubovňa.