Streda, 13.8.2025
Hnačka môže byť vážnym problémom najmä u detí, pomôcť môžu banány

  • DNES - 10:14
  • Bratislava
Hnačka je častou komplikáciou počas rodinných dovoleniek.

Kým dospelí ju zvládnu bez väčších problémov, u detí môže spôsobiť vážne komplikácie, najmä v súvislosti s rýchlou dehydratáciou. Prvou pomocou môžu byť banány či bežne dostupné lieky na hnačku. Ak sa k hnačke pridá malátnosť či tmavý moč, odporúča sa vyhľadať lekársku pomoc. Poukázal na to hlavný inštruktor prvej pomoci a záchranár Agel Merea Miroslav Nagy.

Hnačka ako taká nie je život ohrozujúci stav. Je to prirodzený obranný mechanizmus organizmu, ktorý sa snaží čo najrýchlejšie zbaviť látky, ktorá mu nevyhovuje. Môže ísť o diétu, neznámu baktériu v jedle alebo len o nevhodne zvolený nápoj. Problém však nastáva vtedy, keď sa k hnačke pridá výrazné zvracanie alebo horúčka a dieťa prestane prijímať tekutiny. Vtedy je namieste spozornieť,“ vysvetľuje Nagy.

Podľa neho je najväčším nepriateľom pri takýchto ťažkostiach čas. Dehydratácia totiž podľa jeho slov u detí nastupuje oveľa rýchlejšie ako u dospelých a môže viesť až k šokovému stavu. Ak je dieťa malátne, má suché pery, tmavý moč alebo prestáva močiť úplne, je treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Podľa odborníka je základom prevencia. Na dovolenke radí piť len vodu z overených zdrojov a vyhýbať sa nápojom s ľadom. Zvlášť v exotických alebo orientálnych krajinách sa neodporúča piť vodu z kohútika. „U detí môže hnačku spôsobiť aj jednoduchá diétna chyba alebo nepoznaná potravinová alergia. Prvou pomocou pri ľahších tráviacich problémoch môžu byť banány, ktoré prirodzene spevňujú stolicu, alebo bežne dostupné lieky na hnačku - tie však treba mať predpísané lekárom ešte pred cestou,“ doplnil Nagy.

Opakom hnačky môže byť zápcha, ktorá sa objavuje v strese, po dlhom cestovaní či pri zmene režimu. „Rodičia by mali dbať na dostatok vlákniny, pohybu a prípadne použiť prírodné prostriedky - ako sú sušené slivky, ktoré majú jemne preháňavý účinok,“ odporúča Nagy.

Ak sa hnačka či zápcha nezlepšuje do niekoľkých dní, alebo sa pridružia ďalšie príznaky ako malátnosť, bolesti brucha, zvracanie, horúčka alebo strata vedomia, ľudia by mali kontaktovať lekára alebo priamo záchrannú službu. „Včasná reakcia môže zabrániť zbytočným komplikáciám,“ upozornil záchranár.

Zdroj: Info.sk, TASR
