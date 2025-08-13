AVNM: Spotreba sladených nápojov klesla od zavedenia novej dane o 12 %
- DNES - 10:12
- Bratislava
Spotreba sladených nealkoholických nápojov klesla za prvých šesť mesiacov od zavedenia novej dane v priemere o 12 %.
Ceny sladených nápojov sa v dôsledku novej dane zvýšili o 35 % a sú tak najvyššie v regióne. Spotrebitelia si svoje obľúbené nápoje kupujú menej často, v menších baleniach alebo v zahraničí, uviedla v stredu Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM). Daň zo sladených nealkoholických nápojov platia spotrebitelia od začiatku tohto roka.
„Zvýšila sa daň z pridanej hodnoty (DPH) na všetky nealkoholické nápoje v gastrozariadeniach z 10 % na 19 %, k tomu sa pridala daň zo sladených nápojov, ktorá zvýšila ceny až o 35 %. Nealkoholické nápoje sú už dnes v reštauráciách často drahšie ako alkohol, čo nevysiela z pohľadu podpory verejného zdravia dobrý signál spotrebiteľom,“ priblížila výkonná riaditeľka AVNM Lucia Morvai.
Výrobcovia sa podľa nej obávajú ďalšieho zdražovania v dôsledku pripravovaných konsolidačných opatrení pre rok 2026, ak by vláda pristúpila k zvyšovaniu DPH na potraviny a nápoje alebo sadzieb daní na sladené nápoje. „Ak bude negatívny trend poklesu spotreby ďalej pokračovať, napríklad aj v dôsledku zvyšovania spotrebných daní alebo zvýšenia DPH, hrozí zásadný prepad trhu s nápojmi a výpadky na daňových príjmoch z celého dodávateľského reťazca nápojových spoločností, čím štát stratí na daniach a odvodoch od výroby, cez dopravu až po obchod či reštaurácie,“ dodala Morvai.
Predaj nápojov zároveň tvorí takmer štvrtinu tržieb v slovenských reštauráciách a gastrozariadeniach. Ďalšie zvyšovanie cien tak môže ohroziť ešte viac ich konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými krajinami a zvýšiť cezhraničné nákupy Slovákov v prihraničných oblastiach.
Balík konsolidačných opatrení pre rok 2026 by mal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) predložiť na budúcu stredu (20. 8.) na rokovanie vlády. I keď rezort financií opakovane odmieta vopred konkretizovať jednotlivé opatrenia, opoziční politici prišli s informáciou o možnom ďalšom zvýšení DPH až na 25 %. V hre je napríklad aj rast dane z hazardu, u ktorej však minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) odmietol zvýšenie o viac ako jeden percentuálny bod z 27 % na 28 %.
