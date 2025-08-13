ÚVZ: Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších či tehotné ženy
Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších ľudí, tehotné ženy a chronicky chorých.
Počas teplých dní netreba zabúdať na pravidelný pitný režim, dobré je tiež vyhýbať sa priamemu slnku a obmedziť fyzickú aktivitu. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s výstrahami pred vysokými teplotami.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie,“ upozornil úrad.
Slovenský Červený kríž (SČK) zároveň v horúčavách odporúča nosiť ľahšie oblečenie a pokrývku hlavy. Radí zdržiavať sa vnútri, prípadne v tieni. „Zabráňte prehriatiu vášho obydlia - zatiahnite žalúzie, vetrajte večer,“ podotkol. Odporúča tiež vyhýbať sa alkoholu a konzumovať ľahšie jedlá. „Postarajte sa aj o svojich domácich miláčikov a skontrolujte svojich osamelých príbuzných,“ dodal SČK.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu poobede výstrahy druhého a prvého stupňa pred vysokými teplotami pre viaceré okresy Slovenska. Platiť by mali aj nasledujúce dni.
