Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
23°Bratislava

SHMÚ varuje pred vysokými teplotami v týchto okresoch

Vysoké teploty sa vyskytnú na viacerých miestach Slovenska.

Vysoké teploty sa v stredu majú vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého aj druhého stupňa. Predbežne platia od 13.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Druhý stupeň výstrahy sa týka okresov Komárno, Levice a Nové Zámky, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Krupina a Detva. Teplota tam môže stúpnuť až na 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.

Pre celý Bratislavský aj Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa. Taktiež pre viaceré okresy Košického a Trenčianskeho a okres Vranov nad Topľou. Vzťahuje sa aj na zvyšné okresy Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja.

Výstrahy trvajú do 18.00 h. Platiť by mali aj ďalšie dni.

Zdroj: Info.sk, TASR
