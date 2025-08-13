Polícia pátra po nezvestnej Nikole
Polícia vyhlásila pátranie po Nikole.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 29-ročnej Nikole Ľubovej z obce Lomná v okrese Námestovo. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 6. augusta, kedy odišla z miesta trvalého bydliska za prácou do mesta Košice. Od tej doby jej súčasný pobyt a pohyb nie je známy,“ uviedla Kocková.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má dlhé čierne vlasy a zeleno-sivé oči. Naposledy mala oblečené čierne šortky, čierne tričko a obuté plátenné tenisky bielo-čiernej farby.
Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
