  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
23°Bratislava

Polícia pátra po nezvestnej Nikole

  • DNES - 9:29
  • Dolný Kubín
Polícia pátra po nezvestnej Nikole

Polícia vyhlásila pátranie po Nikole.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnej 29-ročnej Nikole Ľubovej z obce Lomná v okrese Námestovo. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Menovaná je nezvestná od 6. augusta, kedy odišla z miesta trvalého bydliska za prácou do mesta Košice. Od tej doby jej súčasný pobyt a pohyb nie je známy,“ uviedla Kocková.

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má dlhé čierne vlasy a zeleno-sivé oči. Naposledy mala oblečené čierne šortky, čierne tričko a obuté plátenné tenisky bielo-čiernej farby.

Foto: Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline

Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ÚVZ: Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších či tehotné ženy

ÚVZ: Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších či tehotné ženy

DNES - 10:09Domáce

Vysoké teploty ohrozujú najmä deti, starších ľudí, tehotné ženy a chronicky chorých.

SHMÚ varuje pred vysokými teplotami v týchto okresoch

SHMÚ varuje pred vysokými teplotami v týchto okresoch

DNES - 9:53Domáce

Vysoké teploty sa vyskytnú na viacerých miestach Slovenska.

OS ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

OS ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

DNES - 8:38Domáce

Celkovo išlo o 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby.

My sme les podalo na MŽP 29 žalôb

My sme les podalo na MŽP 29 žalôb

VČERA - 18:39Domáce

Žaloby sa týkajú povolení na odstrel medveďov.

Vosveteit.sk
Muž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhuMuž sa riadil diétou od ChatGPT, skončil s psychózou. Lekári hovoria o prvom prípade svojho druhu
Tvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríšTvoje smart hodinky ti možno klamú o tvojom strese a ty im slepo veríš
Zabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať životZabudni na „zónu života“ pri hviezdach. Vedci hovoria o novom mieste, kde by sa mohol ukrývať život
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP