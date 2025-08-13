  • Články
Mexiko vydalo do USA 26 podozrivých členov drogových kartelov

  DNES - 7:47
  Mexiko
Mexiko v utorok vydalo do Spojených štátov viac ako dve desiatky osôb podozrivých z členstva v drogových karteloch.

Podľa agentúry Reuters tento krok prichádza v čase rastúceho tlaku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na rozbitie vplyvných drogových skupín v krajine, informuje TASR.

Mexické úrady vo vyhlásení uviedli, že do USA bolo poslaných 26 uväznených osôb, ktoré Washington spája s drogovými skupinami. Mexiko zároveň potvrdilo, že americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo o ich vydanie a prisľúbilo, že pre obvinených nebude žiadať trest smrti.

Medzi vydanými osobami je podľa agentúry AP aj Abigael González Valencia, líder skupiny „Los Cuinis“, ktorá má úzke väzby na obávaný kartel Jalisco New Generation. Washington túto skupinu označil za teroristickú organizáciu.

Ide už o druhý prípad za posledné mesiace, keď Mexiko vydalo členov kartelov obvinených z pašovania drog, vraždy a iných závažných zločinov v reakcii na tlak Trumpovej administratívy na obmedzenie dovozu drog cez hranice. Vo februári krajina americkým úradom vydala 29 údajných členov kartelov vrátane Rafaela Cara Quintera, ktorý je podozrivý z únosu, mučenia a vraždy špeciálneho vyšetrovateľa americkej protidrogovej agentúry DEA Enriqua „Kikiho“ Camarenu v roku 1985.

Trump často kritizuje Mexiko, Kanadu a Čínu za nedostatočné opatrenia v boji proti pašovaniu smrtiaceho opioidu fentanyl do Spojených štátov, kde ročne na predávkovanie zomrie približne 75.000 ľudí. Tento opioid sa prevažne vyrába v Mexiku zo surovín dodávaných najmä z Číny.

Zdroj: Info.sk, TASR
