Biely dom hrozí väzením bezdomovcom vo Washingtone, ak sa nepodriadia Trumpovi
- DNES - 6:48
- Washington
Ľuďom bez domova vo Washingtone hrozí väzenie, ak sa nepodriadia snahám prezidenta Donalda Trumpa potlačiť kriminalitu a odstrániť bezdomovecké tábory v hlavnom meste Spojených štátov. Uviedol to v utorok Biely dom, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.
„Bezdomovci budú mať možnosť opustiť svoje tábory. Budú prevezení do ubytovní pre bezdomovcov, kde im budú ponúknuté služby v oblasti liečby závislosti alebo duševného zdravia. Ak to odmietnu, hrozí im pokuta alebo väzenie,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Doplnila, že vláda skúma možnosti ich presídlenia „ďaleko od hlavného mesta“.
Trump ešte v nedeľu vyzval bezdomovcov na okamžité opustenie Washingtonu, inak im podľa jeho slov hrozí vysťahovanie. V pondelok vyhlásil v meste výnimočný stav. Oznámil tiež, že tamojší policajný zbor bude podliehať federálnej kontrole a rozhodol o nasadení 800 príslušníkov Národnej gardy a 500 federálnych agentov s deklarovaným cieľom zvýšiť bezpečnosť metropoly. Podľa denníka The New York Times (NYT) sa jednotky Národnej gardy v utorok podvečer už objavili pri Washingtonovom pamätníku.
Starostka Muriel Bowserová označila tieto kroky za bezprecedentné a znepokojujúce, pričom pripomenula, že vlani mesto zaznamenalo najmenej násilných trestných činov za posledných 30 rokov. Podľa NYT v utorok večer ešte pritvrdila kritiku a Trumpovo rozhodnutie nazvala „autoritatívnym tlakom“ a „zásahom do našej autonómie“.
