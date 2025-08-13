  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 13.8.2025Meniny má Ľubomír
15°Bratislava

Biely dom hrozí väzením bezdomovcom vo Washingtone, ak sa nepodriadia Trumpovi

  • DNES - 6:48
  • Washington
Biely dom hrozí väzením bezdomovcom vo Washingtone, ak sa nepodriadia Trumpovi

Ľuďom bez domova vo Washingtone hrozí väzenie, ak sa nepodriadia snahám prezidenta Donalda Trumpa potlačiť kriminalitu a odstrániť bezdomovecké tábory v hlavnom meste Spojených štátov. Uviedol to v utorok Biely dom, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.

Bezdomovci budú mať možnosť opustiť svoje tábory. Budú prevezení do ubytovní pre bezdomovcov, kde im budú ponúknuté služby v oblasti liečby závislosti alebo duševného zdravia. Ak to odmietnu, hrozí im pokuta alebo väzenie,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Doplnila, že vláda skúma možnosti ich presídlenia „ďaleko od hlavného mesta“.

Trump ešte v nedeľu vyzval bezdomovcov na okamžité opustenie Washingtonu, inak im podľa jeho slov hrozí vysťahovanie. V pondelok vyhlásil v meste výnimočný stav. Oznámil tiež, že tamojší policajný zbor bude podliehať federálnej kontrole a rozhodol o nasadení 800 príslušníkov Národnej gardy a 500 federálnych agentov s deklarovaným cieľom zvýšiť bezpečnosť metropoly. Podľa denníka The New York Times (NYT) sa jednotky Národnej gardy v utorok podvečer už objavili pri Washingtonovom pamätníku.

Starostka Muriel Bowserová označila tieto kroky za bezprecedentné a znepokojujúce, pričom pripomenula, že vlani mesto zaznamenalo najmenej násilných trestných činov za posledných 30 rokov. Podľa NYT v utorok večer ešte pritvrdila kritiku a Trumpovo rozhodnutie nazvala „autoritatívnym tlakom“ a „zásahom do našej autonómie“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci do Gazy

Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci do Gazy

DNES - 6:33Zahraničné

Počas administratívy amerického prezidenta Joea Bidena armáda USA zhodila do Pásma Gazy približne 1220 ton humanitárnej pomoci. Podľa zdrojov agentúry Reuters však počas vlády Donalda Trumpa možnosť pokračovať v zhadzovaní pomoci neb

Kim Čong-un počas telefonátu s Putinom potvrdil plnú podporu Rusku

Kim Čong-un počas telefonátu s Putinom potvrdil plnú podporu Rusku

DNES - 6:31Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin sa počas utorkového telefonátu zaviazali posilniť vzájomnú spoluprácu, potvrdila v stredu severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Baníka nezvestného po pondelkovom otrase našli mŕtveho

Baníka nezvestného po pondelkovom otrase našli mŕtveho

DNES - 6:12Zahraničné

Záchranári v utorok večer našli telo baníka, ktorý bol nezvestný po pondelkovom večernom otrase v bani Knurow v poľskom Sliezsku.

Netanjahu: Palestínčanom z Pásma Gazy dovolíme odísť

Netanjahu: Palestínčanom z Pásma Gazy dovolíme odísť

VČERA - 22:02Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael umožní Palestínčanom opustiť Pásmo Gazy.

Vosveteit.sk
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačovZ obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľkuBezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP