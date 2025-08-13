Trumpova vláda nikdy seriózne nezvažovala zhadzovanie pomoci do Gazy

  • Články
  • DNES - 6:33
  • Washington
Počas administratívy amerického prezidenta Joea Bidena armáda USA zhodila do Pásma Gazy približne 1220 ton humanitárnej pomoci. Podľa zdrojov agentúry Reuters však počas vlády Donalda Trumpa možnosť pokračovať v zhadzovaní pomoci nebola nikdy seriózne zvažovaná, informuje TASR.

Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters bola takáto možnosť považovaná za nereálnu, pretože letecké zhadzovanie by zďaleka nestačilo pokryť potreby 2,1 milióna Palestínčanov. To podľa neho platí aj v kombinácii s pomocou, ktorú do palestínskej enklávy zhadzuje Jordánsko, Spojené arabské emiráty či Británia.

Ľudskoprávne skupiny dlhodobo kritizujú letecké zhadzovanie pomoci, ktoré považujú skôr za symbolické ako skutočne účinné. Agentúra Reuters uvádza, že obrovská potreba prísunu humanitárnej pomoci v Pásme Gazy si vyžaduje otvoriť pozemné trasy, aby sa do enklávy mohla dostávať vo väčších množstvách nákladnými autami. Ťažký zhadzovaný náklad padajúci na zem môže taktiež predstavovať nebezpečenstvo pre civilistov, ktorí sa náhlia k humanitárnej pomoci.

Proste to nebolo súčasťou diskusií,“ uviedol zdroj pod podmienkou anonymity. „Nebolo to zvažované, pretože v súčasnosti to nie je vážna možnosť,“ zhodnotil iný zdroj. Rovnakú informáciu agentúre Reuters potvrdilo aj niekoľko ďalších nezávislých zdrojov.

Podľa niektorých vysokopostavených amerických predstaviteľov bola možnosť zhadzovania pomoci do Gazy „absolútne nereálna“ a aj keby k tomu Izrael povolil Spojeným štátom využívať jeho vzdušný priestor, nie je jasné, akú veľkú „prepravnú kapacitu“ by bolo možné zabezpečiť.

Prezident Trump vyzval ku kreatívnym riešeniam, ktoré by pomohli Palestínčanom v Gaze. Vítame akékoľvek snahy, ktoré zabezpečia dodávky potravín obyvateľom Gazy a zabránia tomu, aby sa dostali do rúk Hamasu,“ uviedol zdroj z prostredia Bieleho domu.

Od konca júla letecky zhodili do Pásma Gazy palety s humanitárnou pomocou lietadlá z Nemecka, Holandska, Grécka, Talianska, Spojených arabských emirátov či Jordánska.

Zdroj: Info.sk, TASR
