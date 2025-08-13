Baníka nezvestného po pondelkovom otrase našli mŕtveho
Záchranári v utorok večer našli telo baníka, ktorý bol nezvestný po pondelkovom večernom otrase v bani Knurow v poľskom Sliezsku.
O úmrtí informovala Jastrzebska uhoľná spoločnosť (JSW), ktorej baňa patrí. Obeťou je 40-ročný zamestnanec spoločnosti JSW Szkolenie i Górnictwo, ktorý v bani pracoval dva roky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa JSW päť z ôsmich baníkov, ktorí po pondelkovom otrase skončili v nemocniciach, už prepustili do domáceho liečenia. Pri incidente sa v postihnutom úseku nachádzalo deväť pracovníkov, z ktorých ôsmim sa podarilo dostať na povrch. Utrpeli prevažne ľahké zranenia, ako odreniny, pomliaždeniny a poranenia chrbta.
Do záchrannej operácie sa zapojilo 26 jednotiek zo závodov JSW a Centrálnej banskej záchrannej stanice v Bytome. Najväčším problémom počas postupu záchranárov bolo silné metánové nebezpečenstvo po poškodení vzduchového potrubia.
Príčiny a okolnosti nešťastia vyšetruje Okresný banský úrad v Rybniku, Štátna inšpekcia práce a interná vyšetrovacia komisia zriadená zamestnávateľom. Postihnutý úsek je mimo prevádzky, zvyšok bane pokračuje v ťažbe. Podľa údajov Vyššieho banského úradu je v poľských čiernouhoľných baniach ročne zaznamenaných približne 1500 otrasov, z ktorých len malá časť spôsobuje škody a je klasifikovaná ako zával.
„Pracovníci, predstavenstvo a dozorná rada JSW vyjadrujú hlbokú sústrasť rodine, blízkym a kolegom zosnulého baníka,“ uviedla spoločnosť.
