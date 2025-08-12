Netanjahu: Palestínčanom z Pásma Gazy dovolíme odísť
- DNES - 22:02
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael umožní Palestínčanom opustiť Pásmo Gazy.
Jeho vyjadrenie prichádza po tom, ako izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V rozhovore pre izraelskú televíziu i24NEWS Netanjahu povedal, že v súvislosti s rozsiahlejšou ofenzívou „(Palestínčanov) nevyháňame, ale umožňujeme im odísť“.
„Dáme im možnosť v prvom rade opustiť bojové zóny a vo všeobecnosti opustiť celé územie, ak budú chcieť,“ dodal izraelský premiér. „Určite im povolíme odísť aj z Gazy,“ zopakoval Netanjahu.
AFP pripomína, že predchádzajúce diskusie ohľadom presídlenia obyvateľov Pásma Gazy mimo toto územie vyvolali u Palestínčanov obavy a u medzinárodného spoločenstva odsúdenie. Začiatkom tohto roka navrhol americký prezident Donald Trump, aby nad touto palestínskou enklávou prebrali kontrolu Spojené štáty a aby sa jej približne 2,4 milióna obyvateľov presťahovalo do Egypta a Jordánska.
Matka na smrť utýrala hendikepovanú dcéru
64-ročnej žene hrozí 12 rokov za mrežami.
Orbán: O budúcnosti Európy dnes už rokujú Moskva a Washington
Maďarský premiér podčiarkol, že je v záujme Maďarska udržať si odstup od členstva Ukrajiny v EÚ.
Netanjahu vyzval Iráncov protestovať proti odstávkam vody a energie
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyzval obyvateľov Iránu, aby vyšli do ulíc a vyžadovali od svojej vlády vyvodenie zodpovednosti za odstávky energie a vody v uplynulých dňoch.
Chlapec sa nevrátil z výletu v zahraničí, jeho telo našli na železnici
Podľa dostupných informácií má ísť o syna českého diplomata.