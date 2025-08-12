  • Články
Najatraktívnejšie mužské hobby? Ženy rozhodli

  • DNES - 9:27
  • Bratislava
Ženy zhodnotili najatraktívnejšie koníčky mužov. Nájdete v zozname ten svoj?

Čítanie je podľa žien najatraktívnejšie mužské hobby. Informuje o tom prieskum spoločnosti Date Psychology, o ktorom informoval britský denník Daily Mail.

Respondentky mali v rámci prieskumu hodnotiť atraktívnosť 74 mužských koníčkov od najviac atraktívnych po najmenej atraktívne. Až 98,2 % z nich sa pritom zhodlo na tom, že čítanie je atraktívne.

Okrem čítania sa ženám na mužoch páči aj učenie sa cudzích jazykov, hranie na hudobnom nástroji, varenie a práca s drevom. Daily Mail preto hodnotí, že ženy pri výbere partnera uprednostňujú kultivovaných a vzdelaných mužov.

Ďalšie koníčky dokazujú, že pre ženy je pri výbere partnera dôležitá aj kreativita. Ako atraktívne totiž označili hobby ako maľovanie, písanie alebo fotografovanie.

Čo sa ocitlo na konci rebríčka?

Naopak, k najmenej atraktívnym voľnočasovým aktivitám podľa žien patria tie, ktoré sa uskutočňujú v online priestore. Ide napríklad o hádky, ktoré muži vedú na internete s inými používateľmi, alebo pozeranie filmov pre dospelých.

K ďalším neatraktívnym hobby podľa žien patrí záujem o kryptomeny, čítanie komixov a cosplay – teda prezliekanie sa za postavy z komixov a rozprávok. Za neatraktívne sa považujú aj návštevy nočných klubov, fajčenie a pitie alkoholu.

15 najatraktívnejších mužských hobby podľa žien

Hobby Podiel žien, podľa ktorých je atraktívne
Čítanie 98,2 %
Cudzie jazyky 95,6 %
Hra na hudobný nástroj 95,4 %
Varenie 95,1 %
Práca s drevom 94,4 %
Maľovanie 94,1 %
Písanie 93,8 %
Záhradkárčenie 93,8 %
Plávanie 92,8 %
Fotografovanie 90,5 %
Astronómia 90,5 %
Turistika 90,0 %
Lukostreľba 80,5 %
Kováčstvo 88,2 %
Cestovanie 87,9 %

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
