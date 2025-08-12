Najatraktívnejšie mužské hobby? Ženy rozhodli
- DNES - 9:27
- Bratislava
Ženy zhodnotili najatraktívnejšie koníčky mužov. Nájdete v zozname ten svoj?
Čítanie je podľa žien najatraktívnejšie mužské hobby. Informuje o tom prieskum spoločnosti Date Psychology, o ktorom informoval britský denník Daily Mail.
Respondentky mali v rámci prieskumu hodnotiť atraktívnosť 74 mužských koníčkov od najviac atraktívnych po najmenej atraktívne. Až 98,2 % z nich sa pritom zhodlo na tom, že čítanie je atraktívne.
Okrem čítania sa ženám na mužoch páči aj učenie sa cudzích jazykov, hranie na hudobnom nástroji, varenie a práca s drevom. Daily Mail preto hodnotí, že ženy pri výbere partnera uprednostňujú kultivovaných a vzdelaných mužov.
Ďalšie koníčky dokazujú, že pre ženy je pri výbere partnera dôležitá aj kreativita. Ako atraktívne totiž označili hobby ako maľovanie, písanie alebo fotografovanie.
Čo sa ocitlo na konci rebríčka?
Naopak, k najmenej atraktívnym voľnočasovým aktivitám podľa žien patria tie, ktoré sa uskutočňujú v online priestore. Ide napríklad o hádky, ktoré muži vedú na internete s inými používateľmi, alebo pozeranie filmov pre dospelých.
K ďalším neatraktívnym hobby podľa žien patrí záujem o kryptomeny, čítanie komixov a cosplay – teda prezliekanie sa za postavy z komixov a rozprávok. Za neatraktívne sa považujú aj návštevy nočných klubov, fajčenie a pitie alkoholu.
15 najatraktívnejších mužských hobby podľa žien
|Hobby
|Podiel žien, podľa ktorých je atraktívne
|Čítanie
|98,2 %
|Cudzie jazyky
|95,6 %
|Hra na hudobný nástroj
|95,4 %
|Varenie
|95,1 %
|Práca s drevom
|94,4 %
|Maľovanie
|94,1 %
|Písanie
|93,8 %
|Záhradkárčenie
|93,8 %
|Plávanie
|92,8 %
|Fotografovanie
|90,5 %
|Astronómia
|90,5 %
|Turistika
|90,0 %
|Lukostreľba
|80,5 %
|Kováčstvo
|88,2 %
|Cestovanie
|87,9 %
Muž poslúchol ChatGPT, nakoniec skončil na psychiatrii
Rada od umelej inteligencie ho priviedla na psychiatrické oddelenie.
Poplach na vidieku: Zajace s chápadlami na hlavách vydesili okoloidúcich
Úrady vyzývajú občanov, aby sa zvláštnych zajacov nedotýkali.
Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy
Slávna americká speváčka Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil palestínske Pásmo Gazy a „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom.
Ľaváci majú svoje komplikácie, prinášajú však aj variablitu
Ľaváci tvoria približne desať až dvanásť percent svetovej populácie. A hoci v modernej ére sa vnímajú skôr ich - často výnimočné - špecifiká, stále majú určité hendikepy.