Orbán: O budúcnosti Európy dnes už rokujú Moskva a Washington
- DNES - 21:40
- Budapešť
Maďarský premiér podčiarkol, že je v záujme Maďarska udržať si odstup od členstva Ukrajiny v EÚ.
Budúcnosť Európy mohla byť v rukách Európanov skôr, ak by včas začali rokovať s Ruskom. Dnes však Rusi pokračujú v dôležitých konzultáciách so Spojenými štátmi. Vyhlásil to v utorok v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta (Patriot) predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér v rozhovore podčiarkol, že je v záujme Maďarska udržať si odstup od členstva Ukrajiny v EÚ, pretože by to podľa jeho názoru spôsobilo Maďarsku vážne ekonomické škody.
„Európska únia musí s Ukrajinou vytvoriť strategickú alianciu, ale jej prijatie do EÚ je neprijateľné, pretože by to malo pre Maďarsko nezvratné následky“ dodal.
Podľa slov Orbána je výsledok rusko-ukrajinskej vojny jasný: Rusko vyhralo a Ukrajina tento konflikt prehrala. Dodal, že Ukrajina ešte nekapitulovala len vďaka západným zbraniam a finančnej podpore, pričom však Kyjev momentálne nedisponuje úplnou nezávislosťou.
