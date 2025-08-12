Matka na smrť utýrala hendikepovanú dcéru
- DNES - 21:41
- Hradec Králové
64-ročnej žene hrozí 12 rokov za mrežami.
Kriminalisti v českom meste Hradec Králové vyšetrujú prípad, pri ktorom malo dôjsť k týraniu mentálne postihnutej ženy jej matkou. Informoval o tom denník Blesk, podľa ktorého dcéra narodená v roku 1980 kvôli zanedbanej starostlivosti zomrela.
Obvinenej 64-ročnej žene hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 12 rokov. Podľa polície mala nechávať svoju mentálne postihnutú dcéru spať na zemi v chladnej miestnosti bez hygieny a lekárskej starostlivosti.
Obvinená mala takisto týrať zvieratá v domácnosti.
Po páde z postele ju nechala ležať na zemi
Podľa policajnej hovorkyne Karolíny Macháčkovej bola dcéra hluchonemá a mentálne postihnutá. Nedôstojné podmienky znášala prinajmenšom od októbra do decembra roku 2023.
Zdravotný stav postihnutej dcéry sa mal zhoršiť po tom, ako v októbri 2023 spadla z postele. Matka ju následne nechala ležať na zemi alebo na kovovom rošte zakrytom dekou bez toho, aby v miestnosti zakúrila alebo jej poskytla lekársku pomoc.
„Napriek zhoršujúcemu sa lekárskemu stavu jej obvinená neposkytla potrebnú lekársku pomoc,“ uviedla Macháčková. Dcéra obvinenej napokon zomrela 20. decembra 2023 na celkové podchladenie organizmu.
Podľa policajnej hovorkyne sa od roku 2014 malo v dome pohybovať aj viac než 10 psov, o ktoré sa obvinená príslušne nestarala.
