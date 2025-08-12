  • Články
Biely dom: Trump sa s Putinom stretne v meste Anchorage, bude „načúvať“

Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom.

Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a Reuters.

Trump odcestuje na vrcholnú schôdzku v piatok dopoludnia miestneho času, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Presný čas stretnutia neuviedla a poukázala na to, že sa stále pracuje na detailoch.

Hovorkyňa potvrdila, že plánovaný je rozhovor oboch prezidentov medzi štyrmi očami. Zmiernila tiež očakávania rýchlej dohody o prímerí, keď vyhlásila, že Trump bude na tomto stretnutí „načúvať“.

Prítomná bude len jedna strana, ktorá je zapojená do tejto vojny, a preto tam prezident pôjde, aby získal jasnejšie a lepšie pochopenie toho, ako môžeme túto vojnu ukončiť,“ povedala Leavittová. „Pre prezidenta je to aktivita načúvania,“ dodala s tým, že Trump by mohol v budúcnosti cestovať do Ruska.

Pred rozhovormi sú naďalej nejasné viaceré kľúčové otázky, konštatoval Reuters. Trump vyhlásil, že obe strany vojny sa budú musieť vzdať územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že také niečo zakazuje ústava jeho krajiny, pričom bez účasti Ukrajiny nemožno uzavrieť žiadne dohody.

Zdroj: Info.sk, TASR
