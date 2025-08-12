  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
23°Bratislava

Zelenskyj označil summit na Aljaške za osobné víťazstvo Putina

  • DNES - 20:27
  • Kyjev
Zelenskyj označil summit na Aljaške za osobné víťazstvo Putina

Podľa ukrajinského prezidenta summit oddiali uvalenie sankcií na Moskvu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol „osobné víťazstvo“, keď bol pozvaný na summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom konajúci sa na pôde USA. Podľa jeho slov to odloží uvalenie sankcií na Moskvu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Po prvé, (Putin) sa stretne s (Trumpom) na území USA, čo považujem za jeho osobné víťazstvo. Po druhé, dostáva sa vďaka tomu z izolácie... a po tretie, touto schôdzkou sa mu akosi podarilo oddialiť sankcie,“ povedal Zelenskyj novinárom. K rokovaniam Putina a Trumpa dôjde v piatok 15. augusta na Aljaške.

Ukrajinský líder sa okrem toho vyjadril aj k postupu ruských jednotiek neďaleko baníckeho mesta Dobropiľľa na východe krajiny. „Ruské jednotky napredovali desať kilometrov na niekoľkých miestach. Nemajú žiadne vybavenie, iba zbrane v rukách. Niektorých už našli, niektorých zničili, niektorých zajali. Nájdeme aj zvyšok a zničíme ich v blízkej budúcnosti,“ vyhlásil Zelenskyj podľa AFP.

Kyjev v utorok tiež odmietol stiahnutie svojich vojsk z Donbasu v rámci mierovej dohody s Ruskom. Šéf Bieleho domu totiž tvrdí, že pri uzatváraní dohody o prímerí dôjde k nejakej výmene územia. „Ak sa dnes stiahneme z Donbasu, z našich opevnení, nášho terénu a výšok, ktoré kontrolujeme, jednoznačne tým otvoríme predmostie pre Rusov, aby pripravili ofenzívu,“ povedal prezident. Zároveň oznámil, že Rusko pripravuje nové pozemné útoky v najmenej troch rôznych oblastiach, aby vyvolalo tlak na Kyjev. V súvislosti s tým spomenul Záporožie, Pokrovsk a Novopavlivku, doplnila AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Matka na smrť utýrala hendikepovanú dcéru

Matka na smrť utýrala hendikepovanú dcéru

DNES - 21:41Zahraničné

64-ročnej žene hrozí 12 rokov za mrežami.

Orbán: O budúcnosti Európy dnes už rokujú Moskva a Washington

Orbán: O budúcnosti Európy dnes už rokujú Moskva a Washington

DNES - 21:40Zahraničné

Maďarský premiér podčiarkol, že je v záujme Maďarska udržať si odstup od členstva Ukrajiny v EÚ.

Netanjahu vyzval Iráncov protestovať proti odstávkam vody a energie

Netanjahu vyzval Iráncov protestovať proti odstávkam vody a energie

DNES - 21:11Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyzval obyvateľov Iránu, aby vyšli do ulíc a vyžadovali od svojej vlády vyvodenie zodpovednosti za odstávky energie a vody v uplynulých dňoch.

Chlapec sa nevrátil z výletu v zahraničí, jeho telo našli na železnici

Chlapec sa nevrátil z výletu v zahraničí, jeho telo našli na železnici

DNES - 20:53Zahraničné

Podľa dostupných informácií má ísť o syna českého diplomata.

Biely dom: Trump sa s Putinom stretne v meste Anchorage, bude „načúvať“

Biely dom: Trump sa s Putinom stretne v meste Anchorage, bude „načúvať“

DNES - 20:42Zahraničné

Piatkové stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom.

Vosveteit.sk
Revolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňachRevolučná tabletka na chudnutie, ktorá cieli na receptor GLP-1, sa môže ešte v tomto roku objaviť v lekárňach
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačovZ obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľkuBezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP