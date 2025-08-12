  • Články
Chlapec sa nevrátil z výletu v zahraničí, jeho telo našli na železnici

  • DNES - 20:53
  • Silbersee
Chlapec sa nevrátil z výletu v zahraničí, jeho telo našli na železnici

Podľa dostupných informácií má ísť o syna českého diplomata.

Dvojdňové pátranie po stratenom turistovi v Nemecku sa skončilo tragicky. Ako približuje český magazín Blesk, chlapec z Česka sa stratil v nedeľu (10. 8.) po tom, ako sa chcel prejsť v blízkosti jazera Silbersee pri poľských hraniciach. Z výletu sa však už nevrátil.

„Naposledy ho viedli okolo 19:30 u Silbersee – a od tej doby po ňom nie je žiadna stopa,“ uviedla nemecká polícia, ktorá po chlapcovi vyhlásila pátranie. Toho sa zúčastnilo vyše 100 záchranárov, drony, vrtuľník aj policajní psovodi.

Malo ísť o syna diplomata

Ako informoval denník Bild, chlapcovo telo sa bez známok života podarilo nájsť v utorok 12. 8. na železnici neďaleko miesta, kde ho naposledy videli. Políciu na nález upozornil náhodný okoloidúci.

Bližšie okolnosti chlapcovho úmrtia a jeho zmiznutia vyšetrujú forenzní vyšetrovatelia. Podľa nemeckých médií by malo ísť o syna českého diplomata.

„Či ide o príbuzného zamestnanca českej ambasády polícia zatiaľ vyšetruje,“ potvrdil policajný hovorca Stefan Heiduck. Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí zároveň potvrdil, že nemecké úrady zostávajú v kontakte s rodinou zosnulého, dodal Blesk.

Zdroj: Info.sk, blesk.cz
