  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
26°Bratislava

Zelenskyj chce zrušiť cestovné obmedzenia pre mladých mužov

  • DNES - 20:11
  • Kyjev
Zelenskyj chce zrušiť cestovné obmedzenia pre mladých mužov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že požiadal vládu o zrušenie cestovných obmedzení pre ukrajinských mužov vo veku od 18 do 21 rokov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Verím, že je to pozitívny príbeh, ktorý pomôže mnohým mladým Ukrajincom udržiavať si väzby s Ukrajinou a uchytiť sa na Ukrajine, predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Agentúra Reuters pripomína, že väčšina mužov vo veku 18 až 60 rokov má v súčasnosti zakázané vycestovať za hranice Ukrajiny, v ktorej počas štvrtého roku vojny s Ruskom stále platí stanné právo. Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čína prerušila kontakty s českým prezidentom

Čína prerušila kontakty s českým prezidentom

DNES - 17:11Zahraničné

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii.

Grécko zápasí s požiarmi, dotkli sa aj obľúbených miest dovolenkárov

Grécko zápasí s požiarmi, dotkli sa aj obľúbených miest dovolenkárov

DNES - 16:22Zahraničné

Lesné požiare vypukli v utorok vo viacerých turistami vyhľadávaných oblastiach v Grécku. Tamojšie ministerstvo civilnej ochrany vydalo druhý najvyšší stupeň varovania pred nimi platný pre približne tretinu krajiny.

Rada Európy vyzvala členské štáty, aby prehodnotili predaj zbraní do Izraela

Rada Európy vyzvala členské štáty, aby prehodnotili predaj zbraní do Izraela

DNES - 16:08Zahraničné

Rada Európy vyzvala členské štáty, aby pozastavili dodávky zbraní do Izraela v prípade, ak by mohli byť použité na porušovanie ľudských práv.

Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti

Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti

DNES - 14:38Zahraničné

Výstrahy pred veľkými horúčavami vydali na utorok úrady vo Francúzsku. Teploty môžu vystúpiť nad 40 stupňov Celzia.

Vosveteit.sk
Vedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožnéVedci prvýkrát zachytili tajný tanec atómov. Považovalo sa to za nemožné
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačovZ obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľkuBezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP