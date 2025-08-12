Zelenskyj chce zrušiť cestovné obmedzenia pre mladých mužov
- DNES - 20:11
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že požiadal vládu o zrušenie cestovných obmedzení pre ukrajinských mužov vo veku od 18 do 21 rokov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Verím, že je to pozitívny príbeh, ktorý pomôže mnohým mladým Ukrajincom udržiavať si väzby s Ukrajinou a uchytiť sa na Ukrajine, predovšetkým v oblasti vzdelávania,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Agentúra Reuters pripomína, že väčšina mužov vo veku 18 až 60 rokov má v súčasnosti zakázané vycestovať za hranice Ukrajiny, v ktorej počas štvrtého roku vojny s Ruskom stále platí stanné právo. Podľa Zelenského by sa táto hranica mala posunúť na 22 rokov. Zmena je podmienená súhlasom parlamentu.
Čína prerušila kontakty s českým prezidentom
Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii.
Grécko zápasí s požiarmi, dotkli sa aj obľúbených miest dovolenkárov
Lesné požiare vypukli v utorok vo viacerých turistami vyhľadávaných oblastiach v Grécku. Tamojšie ministerstvo civilnej ochrany vydalo druhý najvyšší stupeň varovania pred nimi platný pre približne tretinu krajiny.
Rada Európy vyzvala členské štáty, aby prehodnotili predaj zbraní do Izraela
Rada Európy vyzvala členské štáty, aby pozastavili dodávky zbraní do Izraela v prípade, ak by mohli byť použité na porušovanie ľudských práv.
Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti
Výstrahy pred veľkými horúčavami vydali na utorok úrady vo Francúzsku. Teploty môžu vystúpiť nad 40 stupňov Celzia.