My sme les podalo na MŽP 29 žalôb

Žaloby sa týkajú povolení na odstrel medveďov.

V súvislosti s vydávaním povolení na odstrel medveďov podala iniciatíva My sme les v spolupráci s organizáciou Aevis a občianskym združením Via Iuris na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pod vedením ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) už 29 súdnych žalôb. Iniciatíva upozorňuje, že envirorezort povolil od začiatku roka odstrel najmenej 204 medveďov hnedých. Ide podľa nej o najvyšší počet od roku 2000. TASR o tom informovali z iniciatívy.

Ochranári upozorňujú, že strieľanie nie je schvaľované na konkrétne problémové jedince, a preto problémy s medveďmi vôbec nerieši. „Zóny určené na odstrel medveďov navyše vytvárajú takmer súvislú bariéru v miestach migračných koridorov. Slovensku hrozia aj medzinárodné spory pre strieľanie medveďov v prihraničných oblastiach,“ zdôrazňuje My sme les. Ako ďalej vysvetľuje, poľovníci môžu medvede strieľať vo vymedzených zónach. V oblasti Liptova sú však tieto zóny v tesnej blízkosti pri sebe a tvoria takmer súvislú zónu smrti pre medvede.

Rozsiahle zóny v okolí Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Hybe či Važca sa nachádzajú v tesnej blízkosti kľúčových biokoridorov slúžiacich na migráciu medveďov medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Okrem diaľnice D1 a množstva zastavaných území tak prirodzenú migráciu medveďov znemožňujú aj poľovníci, ktorí ich môžu zabíjať na základe výnimiek udelených ministerstvom životného prostredia, ktoré by malo medvede chrániť,“ uviedol Michal Haring z My sme les.

Iniciatíva tvrdí, že ministerstvo nedávno povolilo výnimku na odstrel 12 medveďov aj Technickej univerzite vo Zvolene. Podľa ochranárov nejde o odstrel a riešenie problému konkrétnych problémových jedincov, ale skôr o systematickú štátom požehnanú poľovačku. Zároveň kritizujú, že rovnako postupuje ministerstvo pri všetkých výnimkách a zvyčajne určí len hmotnostnú kategóriu, ktorá je navyše definovaná veľmi široko.

Pre evidentne zlé a neodborné rozhodnutia ministra Tomáša Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu sa situácia na Slovensku s medveďmi iba zhoršuje. Medvede sú vo veľkom a neadresne zabíjané, no nič sa tým nevyriešilo. Vedenie ministerstva presadzuje poľovnícke riešenia a absolútne zlyháva v ochrane medveďov a realizácii potrebných preventívnych opatrení a systémových zmien,“ uzavrel Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.

Ministerstvo životného prostredia pre TASR uviedlo, že k uvedenej téme pripravuje tlačový brífing s tým, že o jeho presnom termíne bude informovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
