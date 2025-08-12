  • Články
Novým riaditeľom záchranárov je od utorka Jozef Hricka

Novým riaditeľom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR sa stal Jozef Hricka. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ho v utorok vymenoval do funkcie. TASR o tom informovala hovorkyňa OS ZZS Veronika Daničová.

Ako doplnila, Hricka pracoval ako zdravotnícky analytik v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia a vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

V pondelok (11. 8.) sa vtedajší šéf OS ZZS Marián Povolný vzdal funkcie. Urobil tak na základe vlastného rozhodnutia. Povolný viedol OS ZZS od februára.

V uplynulých týždňoch je OS ZZS spomínané v súvislosti s kritizovaným tendrom na záchranky. Opozičné strany preň podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Šaškovi. Poslanec Tomáš Szalay (SaS) v súvislosti s návrhom poukázal na výberové konanie na riaditeľa OS ZZS, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (7. 8.) na ministerstve zdravotníctva a vyhral ho podľa neho Povolný.

Minister zdravotníctva v pondelok (11. 8.) informoval, že od utorka poverí vedením OS ZZS nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zákonné zrušenie tendra na záchranky. Rozhodnutie odôvodnil prvými výsledkami analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň operačné stredisko. Tie podľa ministra ukázali existenciu právnej neistoty, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho tendra. Zároveň tak podľa neho mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu.

Zdroj: Info.sk, TASR
