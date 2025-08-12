Čína prerušila kontakty s českým prezidentom
- DNES - 17:11
- Peking/Praha
Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii. Píše o tom TASR na základe správ televízie ČT24, servera Novinky.cz a vyjadrenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
„Napriek opakovaným protestom a silnému nesúhlasu Číny odišiel český prezident Petr Pavel do Indie, aby sa stretol s dalajlámom. Je to v rozpore s politickým záväzkom českej vlády voči čínskej vláde a poškodzuje suverenitu a územnú celistvosť Číny,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva Lin Ťien.
„Čína to dôrazne odsudzuje, odmieta a českej strany podala vážny protest. Vzhľadom na závažnosť provokatívneho konania Petra Pavla sa Čína rozhodla prerušiť s ním všetky kontakty,“ dodal.
Pavel sa s dalajlámom stretol v jeho indickom exile, aby mu zablahoželal k 90. narodeninám. Išlo o súkromnú cestu, na ktorú sa vydal po oficiálnej štátnej návšteve Japonska.
Portál Novinky uvádza, že súčasný 14. tibetský dalajláma bol dlhoročným priateľom bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Duchovný vodca v minulosti taktiež niekoľkokrát osobne navštívil Českú republiku, naposledy v roku 2016.
Dalajláma, občianskym menom Tändzin Gjamccho, po krvavom potlačení tibetského povstania 10. marca 1959 opustil Tibet a usadil sa v meste Dharamsála na severe Indie, ktorá mu poskytla útočisko. Dalajlámu nasledovalo asi 80.000 krajanov.
Zatiaľ čo pre Tibeťanov je dalajláma vodcom, symbolom a stelesnením boja za tibetskú autonómiu, pre Peking je nebezpečným separatistom vnášajúcim do Číny nestabilitu.
Grécko zápasí s požiarmi, dotkli sa aj obľúbených miest dovolenkárov
Lesné požiare vypukli v utorok vo viacerých turistami vyhľadávaných oblastiach v Grécku. Tamojšie ministerstvo civilnej ochrany vydalo druhý najvyšší stupeň varovania pred nimi platný pre približne tretinu krajiny.
Rada Európy vyzvala členské štáty, aby prehodnotili predaj zbraní do Izraela
Rada Európy vyzvala členské štáty, aby pozastavili dodávky zbraní do Izraela v prípade, ak by mohli byť použité na porušovanie ľudských práv.
Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti
Výstrahy pred veľkými horúčavami vydali na utorok úrady vo Francúzsku. Teploty môžu vystúpiť nad 40 stupňov Celzia.
Lipavský: Ukrajina a Západ dostali Putina pod tlak, preto chce teraz rokovať
Ruský prezident pristúpil k rokovaniam preto, lebo Rusku sa dlhodobo nedarí Ukrajinu dobyť, tvrdí český minister.