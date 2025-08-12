Tragické následky nehody: Vodička podľahla zraneniam v nemocnici
Polícia vo veci nariadila pitvu zosnulej vodičky.
Vodička vo veku 75 rokov, ktorá mala v pondelok (11. 8.) v okrese Košice-okolie dopravnú nehodu, v utorok v noci v nemocnici zomrela. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Vodička išla okolo 14.00 h v aute zn. Audi v smere od Herlian k obci Bidovce. „Pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície s vozidlom zišla na nespevnenú časť mimo cesty vpravo, narazila do betónového priepustu a následne narazila do stromu. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ spresnila s tým, že posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju transportovala do jednej z košických nemocníc.
Prvotné predbežné informácie podľa polície naznačovali, že pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Žena však napokon zomrela. „To, či za dopravnou nehodou stála naozaj náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti, môžu potvrdiť výsledky pitvy a ďalšie vyšetrovanie,“ dodala Ivanová.
Polícia v súvislosti s touto dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Pri požiari bytu sa intoxikovalo splodinami päť osôb
Požiarom bol zasiahnutý balkón a dve izby bytu.
Šimečka: Premiér potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky
Premiér SR Robert Fico potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky. Skonštatoval to poslanec Národnej rady SR a líder opozičného PS Michal Šimečka.
Po požiari posedu našli hasiči zhorené ľudské telo
Prípadom sa zaoberá polícia.
KDH kritizuje zmeny vo financovaní škôl
Navrhované zmeny vo financovaní škôl sú nespravodlivé a cynické. Opätovne to tvrdí KDH, ktoré vyzvalo koaličnú radu, aby na svoje rokovanie zaradila aj tému diskriminácie detí z cirkevných a zo súkromných škôl.