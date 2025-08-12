Pri požiari bytu sa intoxikovalo splodinami päť osôb
Požiarom bol zasiahnutý balkón a dve izby bytu.
Hasiči zasahovali v utorok predpoludním pri požiari bytu na siedmom poschodí bytového domu vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda. Pri udalosti došlo k intoxikácii piatich osôb, ktoré sa nadýchali splodín horenia. Hasiči im poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchranárov. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiarom bol zasiahnutý balkón a dve izby bytu. „Zasahujúci hasiči dostali požiar v krátkom čase pod kontrolu a následne začali so záchranou obyvateľov bytovky. Súčasne prebiehalo odvetrávanie požiarom zasiahnutých priestorov a ich prieskum. Počas zásahu našli v jednej z miestností hada, ktorého bezpečne vyniesli a odovzdali majiteľom,“ priblížili.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Na mieste zasahovalo 14 profesionálnych hasičov so siedmimi kusmi techniky spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Čiližská Radvaň, Dolný Štál a Okoličná na Ostrove.
