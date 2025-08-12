Šimečka: Premiér potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky

  • Články
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR a líder opozičného PS Michal Šimečka.

Uviedol to v reakcii na Ficove vyjadrenie o tom, že parlament by sa mal zaoberať podozreniami z ovplyvňovania parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.

Fico je viditeľne zúfalý, potrebuje, aby sa hovorilo o čomkoľvek inom, než o tom obrovskom škandále, o tom dvojmiliardovom kšefte, teda o záchrankovom tendri. O tom by totiž mal rokovať parlament už v stredu (13. 8.), keď budeme odvolávať ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD),“ poznamenal.

Šimečka zároveň vyzval Fica, že ak chce, aby NR SR rokovala o vážnych problémoch Slovenska, tak nech nariadi poslancom Smeru-SD účasť na stredajšej schôdzi k odvolávaniu.

Predseda vlády v utorok uviedol, že NR SR by sa mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň.

Zdroj: Info.sk, TASR
