  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
30°Bratislava

Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy

  • DNES - 16:09
  • Londýn
Madonna nalieha na pápeža, aby navštívil Pásmo Gazy

Slávna americká speváčka Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil palestínske Pásmo Gazy a „priniesol svoje svetlo“ tamojším deťom.

V prosbe, ktorú zdieľala na svojich sociálnych sieťach, pápežovi odkázala, že je „jediný z nás, ktorému nemôžu odmietnuť vstup“ do tejto oblasti, a že „už nie je čas“ na vyčkávanie. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Politika nemôže ovplyvniť zmenu,“ napísala kráľovná popu. „To dokáže len vedomie. Preto sa obraciam na božieho muža,“ napísala Madonna. Svojim sledovateľom povedala, že k tomuto príspevku ju inšpiroval jej syn Rocco.

Myslím si, že najlepší dar, ktorý mu môžem ako matka dať, je požiadať všetkých, aby urobili, čo môžu - aby pomohli zachrániť nevinné deti, ktoré sa v Pásme Gazy ocitli v krížovej paľbe. Nikoho neobviňujem, nehádžem vinu na nikoho a nestaviam sa na žiadnu stranu. Všetci trpia. Vrátane matiek rukojemníkov. Modlím sa, aby boli tiež prepustení,“ napísala Madonna.

Pápež sa od svojho uvedenia do úradu otvorene vyjadruje ku kríze v Pásme Gazy a vyzýva na ukončenie „barbarskej vojny“. „Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby dodržiavalo humanitárne právo a rešpektovalo povinnosť chrániť civilistov, ako aj zákaz kolektívneho trestania, nevyberavého používania sily a núteného vysídľovania obyvateľstva,“ vyhlásil v júli Lev XIV.

Podľa UNICEF-u je teraz každé dieťa mladšie ako päť rokov v Pásme Gazy ohrozené akútnou podvýživou - „stavom, ktorý v Pásme Gazy ešte pred 20 mesiacmi neexistoval“. Na konci mája táto mimovládna organizácia informovala, že od októbra 2023 bolo v Pásme Gazy zabitých alebo zranených vyše 50.000 detí.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poďakoval Madonne za jej príspevok slovami: „Ľudskosť a mier musia zvíťaziť.“Ďakujem Vám, Madonna, za Váš súcit, solidaritu a odhodlanie starať sa o všetkých, ktorí sa ocitli v kríze v Pásme Gazy, najmä o deti. Je to veľmi potrebné,“ napísal Ghebreyesus na platforme X.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ľaváci majú svoje komplikácie, prinášajú však aj variablitu

Ľaváci majú svoje komplikácie, prinášajú však aj variablitu

DNES - 10:21Zaujímavosti

Ľaváci tvoria približne desať až dvanásť percent svetovej populácie. A hoci v modernej ére sa vnímajú skôr ich - často výnimočné - špecifiká, stále majú určité hendikepy.

Napadli vás osy? Toto určite nerobte!

Napadli vás osy? Toto určite nerobte!

DNES - 8:39Zaujímavosti

Ak vás pri pobyte vonku napadli osy, táto stratégia vás príliš neochráni.

Zabudli ste si niečo v lietadle? Vrátiť sa nemôžete, toto je dôvod

Zabudli ste si niečo v lietadle? Vrátiť sa nemôžete, toto je dôvod

DNES - 6:47Zaujímavosti

Pre mnohých nepríjemné pravidlo má dôležité vysvetlenie.

Psychopatia sa dá odhaliť už u malých detí. Toto sú tri kľúčové znaky

Psychopatia sa dá odhaliť už u malých detí. Toto sú tri kľúčové znaky

20:31 09.08.2025Zaujímavosti

Vedci identifikovali varovné signály psychopatie už v predškolskom veku.

Vosveteit.sk
Upíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krviUpíri mali predsa len pravdu, telo sa dá omladiť pomocou mladšej krvi
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiťVieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačovZ obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľkuBezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chybaRover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP