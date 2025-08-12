  • Články
Rada Európy vyzvala členské štáty, aby prehodnotili predaj zbraní do Izraela

  • DNES - 16:08
  • Štrasburg
Rada Európy (RE) v utorok vyzvala členské štáty, aby pozastavili dodávky zbraní do Izraela v prípade, ak by mohli byť použité na porušovanie ľudských práv. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa komisára Rady Európy pre ľudské práva Michaela O'Flahertyho by členské štáty mali „vynaložiť maximálne úsilie na prevenciu a riešenie porušovania medzinárodných ľudských práv“ v konflikte v palestínskom Pásme Gazy.

To zahŕňa uplatňovanie existujúcich právnych štandardov na zaistenie toho, aby presuny zbraní neboli umožňované tam, kde je riziko ich použitia na páchanie priestupkov proti ľudským právam,“ uviedol O'Flaherty vo vyhlásení.

Komisár tvrdí, že je tiež „nutné zintenzívniť snahy o poskytnutie úľavy pre ľudí zasiahnutých konfliktom podporou úsilia o zabezpečenie neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci a tlakom na okamžité prepustenie rukojemníkov“.

Výzva Rady Európy prichádza niekoľko dní po tom, čo Nemecko oznámilo pozastavenie dodávok niektorých zbraní do Izraela. Zákaz sa týka zbraní, ktoré by mohli byť použité v rámci izraelského plánu na obsadenie mesta Gaza.

O'Flaherty uviedol, že Rada Európy berie na vedomie tento krok, ako aj iniciatívy iných štátov a snahy národných ľudskoprávnych skupín, ktoré o situácii v Pásme Gazy zvyšujú povedomie u verejnosti. „Napriek tomu je však potrebné urobiť viac a rýchlo,“ dodal.

Viacerí svetoví lídri plány izraelskej vlády na obsadenie mesta Gaza odsúdili. Premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že tento plán cielený na elimináciu zvyšku štruktúr militantného hnutia Hamas v Gaze je „najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategórii
Čína prerušila kontakty s českým prezidentom

Čína prerušila kontakty s českým prezidentom

DNES - 17:11Zahraničné

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii.

Grécko zápasí s požiarmi, dotkli sa aj obľúbených miest dovolenkárov

Grécko zápasí s požiarmi, dotkli sa aj obľúbených miest dovolenkárov

DNES - 16:22Zahraničné

Lesné požiare vypukli v utorok vo viacerých turistami vyhľadávaných oblastiach v Grécku. Tamojšie ministerstvo civilnej ochrany vydalo druhý najvyšší stupeň varovania pred nimi platný pre približne tretinu krajiny.

Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti

Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti

DNES - 14:38Zahraničné

Výstrahy pred veľkými horúčavami vydali na utorok úrady vo Francúzsku. Teploty môžu vystúpiť nad 40 stupňov Celzia.

Lipavský: Ukrajina a Západ dostali Putina pod tlak, preto chce teraz rokovať

Lipavský: Ukrajina a Západ dostali Putina pod tlak, preto chce teraz rokovať

DNES - 14:17Zahraničné

Ruský prezident pristúpil k rokovaniam preto, lebo Rusku sa dlhodobo nedarí Ukrajinu dobyť, tvrdí český minister.

