KDH kritizuje zmeny vo financovaní škôl

  • DNES - 15:26
  • Bratislava
Navrhované zmeny vo financovaní škôl sú nespravodlivé a cynické. Opätovne to tvrdí opozičné KDH, ktoré vyzvalo koaličnú radu, aby na svoje rokovanie zaradila aj tému diskriminácie detí z cirkevných a zo súkromných škôl.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR považuje tvrdenia hnutia za zavádzajúce a dôrazne ho vyzýva, aby prestalo zavádzať verejnosť a zneužívať školstvo na politické hry.

Hnutie nesúhlasí s návrhom zníženia normatívneho príspevku súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Pýta sa, či je to súčasť konsolidácie, alebo ide o ideologický útok na slobodu a identitu detí. KDH takisto zaujíma, či s navrhovanou zmenou súhlasia všetci členovia koalície. Hovorí aj o snahe vlády rozdeliť deti na dve kategórie.

Ministerstvo školstva reagovalo, že pripravuje opatrenia, o ktoré žiadali odborníci aj kontrolné orgány - nie proti niekomu, ale v prospech všetkých detí. „Vyjadrenia, ktoré v posledných dňoch zaznievajú od KDH, sú učebnicovým príkladom vytvárania falošného pocitu krivdy tam, kde sa v skutočnosti napráva dlhoročná nespravodlivosť. Takéto útoky sú nepravdivé a oslabujú dôveru vo verejný vzdelávací systém,“ uviedlo.

Tvrdí, že robí to, čo malo byť urobené už dávno - odstraňuje deformáciu, na ktorú opakovane upozorňoval Najvyšší kontrolný úrad SR aj Útvar hodnoty za peniaze. „Doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, bol nespravodlivý voči deťom, systémovo neudržateľný a neexistuje ani v iných krajinách EÚ. Verejné školy museli prijať každé dieťa, iné školy mali voľnosť výberu, no financovanie rovnaké. Tento stav meníme - v prospech všetkých detí a v mene spravodlivosti,“ vysvetlilo.

Ministerstvo zároveň podotklo, že so zástupcami cirkevných aj súkromných škôl rokuje férovo a s rešpektom. Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) im podľa neho predstavil riešenia, ktoré rešpektujú ich identitu a zároveň umožňujú zapojiť sa do systému spravodlivým spôsobom. O to viac rezort prekvapuje, že práve KDH útočí v mene „slobody“, ale mlčí o zodpovednosti. „Ochrana výsad pre vybraných nemôže byť vydávaná za ochranu hodnôt. Kvalitné a spravodlivé školstvo sa nemení stavbou vzdušných zámkov, ale poctivou každodennou prácou a množstvom krokov, ktoré zlepšujú podmienky pre všetky deti,“ dodalo ministerstvo.

MŠVVaM pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
