Do kanála sa zosunulo auto, vodiča vytiahli mŕtveho
Hasiči vytiahli muža z auta už bez známok života.
Život 73-ročného muža si vyžiadala tragická udalosť, ktorá sa stala v utorok dopoludnia v obci Beluša v Púchovskom okrese. Automobil s prívesom sa zosunul do inundačného kanála Váhu. Hasiči vytiahli muža z auta už bez známok života. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vozidlo značky Suzuki s prívesným vozíkom stálo na brehu kanála. Z neznámych príčin sa vozidlo, v ktorom sa nachádzal aj 73-ročný muž, spolu s prívesom zosunulo do kanála.
Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru muža z vozidla vytiahli, avšak už nejavil známky života. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, presné okolnosti tragickej udalosti vyšetruje.
KDH kritizuje zmeny vo financovaní škôl
Navrhované zmeny vo financovaní škôl sú nespravodlivé a cynické. Opätovne to tvrdí KDH, ktoré vyzvalo koaličnú radu, aby na svoje rokovanie zaradila aj tému diskriminácie detí z cirkevných a zo súkromných škôl.
Horskí záchranári zasahovali na vrchole Gerlachovského štítu
25-ročného muža zachraňovali priamo na vrchole Gerlachovského štítu.
Tragická zrážka s vlakom: Polícia zisťuje totožnosť obete
Muž po zrážke s vlakom na mieste podľahol zraneniam.
V byte našli dobodanú ženu, muž sa pokúšal nôž umyť
Na mieste zasahovala v utorok predpoludním polícia.