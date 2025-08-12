Horskí záchranári zasahovali na vrchole Gerlachovského štítu
25-ročného muža zachraňovali priamo na vrchole Gerlachovského štítu.
Horskí záchranári zasahovali na vrchole Gerlachovského štítu. Ako informuje na svojej webstránke Horská záchranná služba (HZS), v utorok napoludnie prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 25-ročného muža slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal priamo na vrchole Gerlachovského štítu.
„Na vrchole ho však zastihol panický atak, pre ktorý nemohol pokračovať a bezpečne zostúpiť. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska Vysoké Tatry,“ informuje HZS.
Po príchode na miesto záchranári HZS mladého muža evakuovali z exponovaného terénu a následne bol letecky transportovaný do Starého Smokovca, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.
KDH kritizuje zmeny vo financovaní škôl
Navrhované zmeny vo financovaní škôl sú nespravodlivé a cynické. Opätovne to tvrdí KDH, ktoré vyzvalo koaličnú radu, aby na svoje rokovanie zaradila aj tému diskriminácie detí z cirkevných a zo súkromných škôl.
Do kanála sa zosunulo auto, vodiča vytiahli mŕtveho
Hasiči vytiahli muža z auta už bez známok života.
Tragická zrážka s vlakom: Polícia zisťuje totožnosť obete
Muž po zrážke s vlakom na mieste podľahol zraneniam.
V byte našli dobodanú ženu, muž sa pokúšal nôž umyť
Na mieste zasahovala v utorok predpoludním polícia.