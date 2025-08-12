  • Články
Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti

Výstrahy pred veľkými horúčavami vydali na utorok úrady vo Francúzsku. Teploty môžu vystúpiť nad 40 stupňov Celzia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Francúzska meteorologická služba Météo France vyzvala ľudí vo veľkej časti krajiny, aby v utorok postupovali s mimoriadnou opatrnosťou. Pre štrnásť administratívnych departmentov bola vydaná červená výstraha, čo je zároveň najvyššia úroveň varovania. Pre 64 ďalších platí oranžová výstraha.

Nemocnice boli upozornené, aby prijímali pacientov zoslabnutých v dôsledku extrémnych horúčav, oznámila ministerka zdravotníctva Catherine Vautrinová. Súčasné poveternostné podmienky vedú aj k zvýšeným hladinám ozónu a zhoršeniu kvality ovzdušia v mestách.

Niektoré regióny Francúzska prijali individuálne opatrenia na zmiernenie dôsledkov horúčav. Mesto Lyon napríklad ponechalo svoj park otvorený aj cez noc, aby mohli ľudia prespať vonku. Niekoľko klimatizovaných múzeí zase otvorilo svoje priestory zadarmo, aby poskytli verejnosti úľavu od tepla. V meste Bordeaux zas otvorili centrum, ktoré poskytuje bezdomovcom útočisko pred nepriaznivým počasím. Na verejných priestranstvách, napríklad v parížskom metre, boli vyvesené varovania, ktoré nabádajú ľudí, aby pili dostatok tekutín a chránili sa pred vysokými teplotami.

V dôsledku vysokých teplôt a sucha v niektorých oblastiach Francúzska je riziko požiarov naďalej mimoriadne vysoké. Obavy sa týkajú najmä juhozápadu krajiny, ktorý trpí nezvyčajne silným suchom.

Uplynulý víkend sa hasičom podarilo do veľkej miery zvládnuť najväčší lesný požiar vo Francúzsku za posledné desaťročia.

Zdroj: Info.sk, TASR
