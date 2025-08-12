Francúzsko je pre výstrahy spojené so silnými horúčavami v stave pohotovosti
- DNES - 14:38
- Paríž
Výstrahy pred veľkými horúčavami vydali na utorok úrady vo Francúzsku. Teploty môžu vystúpiť nad 40 stupňov Celzia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Francúzska meteorologická služba Météo France vyzvala ľudí vo veľkej časti krajiny, aby v utorok postupovali s mimoriadnou opatrnosťou. Pre štrnásť administratívnych departmentov bola vydaná červená výstraha, čo je zároveň najvyššia úroveň varovania. Pre 64 ďalších platí oranžová výstraha.
Nemocnice boli upozornené, aby prijímali pacientov zoslabnutých v dôsledku extrémnych horúčav, oznámila ministerka zdravotníctva Catherine Vautrinová. Súčasné poveternostné podmienky vedú aj k zvýšeným hladinám ozónu a zhoršeniu kvality ovzdušia v mestách.
Niektoré regióny Francúzska prijali individuálne opatrenia na zmiernenie dôsledkov horúčav. Mesto Lyon napríklad ponechalo svoj park otvorený aj cez noc, aby mohli ľudia prespať vonku. Niekoľko klimatizovaných múzeí zase otvorilo svoje priestory zadarmo, aby poskytli verejnosti úľavu od tepla. V meste Bordeaux zas otvorili centrum, ktoré poskytuje bezdomovcom útočisko pred nepriaznivým počasím. Na verejných priestranstvách, napríklad v parížskom metre, boli vyvesené varovania, ktoré nabádajú ľudí, aby pili dostatok tekutín a chránili sa pred vysokými teplotami.
V dôsledku vysokých teplôt a sucha v niektorých oblastiach Francúzska je riziko požiarov naďalej mimoriadne vysoké. Obavy sa týkajú najmä juhozápadu krajiny, ktorý trpí nezvyčajne silným suchom.
Uplynulý víkend sa hasičom podarilo do veľkej miery zvládnuť najväčší lesný požiar vo Francúzsku za posledné desaťročia.
Lipavský: Ukrajina a Západ dostali Putina pod tlak, preto chce teraz rokovať
Ruský prezident pristúpil k rokovaniam preto, lebo Rusku sa dlhodobo nedarí Ukrajinu dobyť, tvrdí český minister.
Zelenskyj vyjadril vďaku európskym lídrom za ich podporu Ukrajiny
Rusko sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pripravuje novú ofenzívu, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Speváčka Madonna apeluje na pápeža Leva XIV., aby navštívil Pásmo Gazy
Americká popová speváčka Madonna v pondelok vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil okupované Pásmo Gazy, kde v súčasnosti pretrváva hladomor.
Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou
Rusko sa snaží vyvolať rozkol medzi Kyjevom a Varšavou, keďže sa blíži riešenie vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk.