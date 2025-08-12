  • Články
Tragická zrážka s vlakom: Polícia zisťuje totožnosť obete

  • DNES - 14:29
  • Bratislava
Tragická zrážka s vlakom: Polícia zisťuje totožnosť obete

Muž po zrážke s vlakom na mieste podľahol zraneniam.

Policajti vyšetrujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo v utorok po 13:30 medzi železničnou stanicou Bratislava - Ústredná nákladná stanica a železničným priecestím SP 2081 v blízkosti Repíkovej ulice v Bratislave. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na Facebooku.

Podľa polície v danom čase prechádzal cez úsek vlak, ktorému vošla do jazdnej dráhy osoba neznámej totožnosti. Polícia uviedla, že išlo o muža, ktorý na mieste podľahol zraneniam. "Dychová skúška o rušňovodiča dopadla s negatívnym výsledkom," informovala polícia.

Foto: facebook.com/KRPZBA

"Zo strany povereného príslušníka Oddelenia železničnej polície v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia," dodali policajti s tým, že okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
