V byte našli dobodanú ženu, muž sa pokúšal nôž umyť
Na mieste zasahovala v utorok predpoludním polícia.
Aktualizované o 15:24
V jednom z bytov v centre Nitry našli policajti v utorok dopoludnia dobodanú 31-ročnú ženu. Na mieste zadržali podozrivého 21-ročného muža. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Z bytu Na Predmostí sa ozýval krik ženy, ktorá volala o pomoc. Policajtom po príchode na miesto nikto neotváral, využili preto oprávnenie otvoriť byt.
Na zemi uvideli ležať zranenú ženu, ktorá strácala vedomie. Poskytli jej okamžitú prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Priamo v byte zadržali podozrivého muža. Ďalšie informácie poskytne polícia hneď, ako to situácia dovolí, skonštatoval Havetta.
