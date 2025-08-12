Lipavský: Ukrajina a Západ dostali Putina pod tlak, preto chce teraz rokovať
- DNES - 14:17
- Kyjev/Praha
Ruský prezident pristúpil k rokovaniam preto, lebo Rusku sa dlhodobo nedarí Ukrajinu dobyť, tvrdí český minister.
Ruský prezident Vladimir Putin bude mať na piatkovej schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského jedinečnú šancu dohodnúť prímerie v konflikte na Ukrajine. K rokovaniam podľa neho pristúpil preto, lebo Rusku sa dlhodobo nedarí Ukrajinu dobyť a pociťuje tiež sankcie Západu. Podotkol, že Západ ani Ukrajina by preto nemali ustupovať. Povedal to v utorok po stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom, informuje spravodajkyňa TASR.
Podľa Lipavského je dôležité obhajovať zásadu, že hranice štátu sa nemenia brutálnou silou. Pripomenul, že aj v roku 1938 sa v Mníchove európski vodcovia domnievali, že dosiahnu mier, ak ustúpia Adolfovi Hitlerovi, avšak akurát mu umožnili začať druhú svetovú vojnu.
„V piatok bude mať (ruský prezident) Vladimir Putin príležitosť prijať prímerie... Ale mali by sme tiež chápať, čo ho primälo k tomu, aby vyjednávanie akceptoval. Nebola to dobrá vôľa, ale sila ukrajinskej armády a národa brániť sa,“ upozornil Lipavský s tým, že ruská armáda nebola schopná dobyť Ukrajinu ani za takmer tri a pol roka.
Západ by mal podľa Lipavského Ukrajinu ďalej vojensky i politicky podporovať a uvaľovať na Rusko konkrétne sankcie, pretože práve pod týmto tlakom teraz Putin naznačuje vôľu vyjednávať. „Naznačuje to, že by sme nemali ustupovať ani na ukrajinskej, ani na našej strane,“ dodal český minister.
Jeho ukrajinský hostiteľ zdôraznil, že Ukrajina chce spravodlivý a trvalý mier na základe Charty OSN a medzinárodných noriem. „Politika ústupkov je neprípustná. Vieme, k čomu viedli rokovania v Mníchove, a tento scenár je veľmi podobný,“ varoval Sybiha, podľa ktorého chce Rusko ďalej expandovať. Dodal, že teraz je potrebné zamerať sa na dosiahnutie prímeria ako predpokladu pre ďalšie rokovania.
Lipavský na tlačovej konferencii tiež pripomenul, že ČR vlani Ukrajine dodala v rámci muničnej iniciatívy 1,5 milióna kusov munície veľkého kalibru, čím sa podľa jeho slov podarilo zmenšiť ruskú výhodu z pomeru 10:1 na 2:1. „Prinieslo to skutočnú zmenu na bojisku a sme veľmi hrdí, že túto muničnú iniciatívu môžeme podporovať,“ podotkol.
Na otázku o budúcnosti českej podpory Ukrajine po jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne Lipavský reagoval, že ju neorganizuje len vláda. Poukázal na mnohé české organizácie, ktoré Ukrajine pomáhajú „Je to desaťnásobok vládnej pomoci. A to nezmenia žiadne voľby. Vychádza to zo samotnej českej spoločnosti,“ dodal.
