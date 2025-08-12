  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
30°Bratislava

V Holandsku vyššie náklady na energiu znepokojujú majiteľov solárnych panelov

  • DNES - 13:53
  • Brusel/Amsterdam
V Holandsku vyššie náklady na energiu znepokojujú majiteľov solárnych panelov

V Holandsku sa od marca tohto roka majiteľom solárnych panelov náklady na dodávanie prebytočnej energie do verejnej elektrickej siete zvýšili v priemere o päť percent a výhody fotovoltiky sa pre Holanďanov zmenšili. Na utorňajšiu správu denníka Telegraaf a informačného portálu DutchNews.nl.

Telegraaf zdôraznil, že výhody vyplývajúce z využívania solárnych panelov sa v posledných rokoch v krajine stlmili, najmä po tom, ako energetické spoločnosti od zmien zavedených v marci začali majiteľom fotovoltiky účtovať poplatky za dodávku „vlastnej energie“ namiesto toho, aby ich za dodanú energiu odmeňovali.

Vláda takisto naznačila, že od začiatku roka 2027 zruší reguláciu čistého merania, podľa ktorej domácnosti so solárnymi panelmi dostávajú peniaze za prebytočnú energiu, aj keď ju okamžite nespotrebujú.

Obe rozhodnutia - vlády aj energetických spoločností - majú povzbudiť majiteľov solárnych panelov, aby spotrebúvali energiu, ktorú tieto panely vyrobia, namiesto toho, aby ju dodávali späť do verejnej rozvodnej siete, čo preťažuje kapacitu siete. Platí tiež, že pre energetické spoločnosti je elektrina z domácich solárnych panelov drahšia ako nákup na trhu.

Agentúra pre ochranu práv spotrebiteľov Consumentenbond v tejto súvislosti uviedla, že výsledkom tohto stavu je predĺženie času, za ktorý sa majiteľom solárnych panelov vrátia náklady na ich inštaláciu - z piatich na 15 až 20 rokov. Solárne panely majú očakávanú životnosť 25 rokov.

Podľa údajov webovej stránky zameranej na porovnávanie cien overstappen.nl niektorí poskytovatelia fotovoltickej energie od marca tohto roka zaznamenali vyššie náklady na jej dodávanie do siete o 40 %, čím sa ich ročné výdavky zvýšili až o 1000 eur. Najviac zasiahnuté boli malé domácnosti s niekoľkými slnečnými panelmi na streche. Domácnosti v priemere platia o 5 % viac ako do marca tohto roka.

Agentúra Consumentenbond vyzvala energetické spoločnosti na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o náklady na dodávku elektriny do verejnej siete, a odkázala, že by sa mala prijať jednotná metóda výpočtu, aby si domácnosti mohli ľahšie porovnávať ceny.

Každý to robí inak. Jeden vypočítava pevnú cenu za mesiac, iný používa rôzne stupnice alebo vypočítava tarifu za kilowatthodinu. Pre spotrebiteľov je takmer nemožné porovnávať si navzájom ceny zo strany poskytovateľov,“ opísala situáciu generálna riaditeľka Consumentenbond Sandra Molenaarová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov

Na stavbe novej martinskej nemocnice je denne približne 200 pracovníkov

DNES - 7:51Ekonomické

Na stavenisku novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina sa denne pohybuje približne 200 pracovníkov a pri výstavbe im pomáha až deväť vežových žeriavov.

KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

KDH: Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu o jedno percento je veľmi málo

VČERA - 18:01Ekonomické

Návrh na zvýšenie odvodu z hazardu iba o jedno percento je podľa opozičného KDH veľmi málo. Vláda by podľa nich mala zvýšiť odvod minimálne o 10 %.

Huliak: Nebudeme súhlasiť, aby niekomu prepadli aj peniaze, aj národný štadión

Huliak: Nebudeme súhlasiť, aby niekomu prepadli aj peniaze, aj národný štadión

VČERA - 16:45Ekonomické

Ministerstvo cestovného ruchu dalo podľa ministra vypracovať právne analýzy k ďalšiemu postupu.

Tesla sa chce stať dodávateľom elektriny v Spojenom kráľovstve

Tesla sa chce stať dodávateľom elektriny v Spojenom kráľovstve

VČERA - 16:05Ekonomické

Energetická dcérska spoločnosť americkej automobilky Tesla podala žiadosť o licenciu na dodávky elektriny v Spojenom kráľovstve.

Vosveteit.sk
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačovZ obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľkuBezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chybaRover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiťČo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Google sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internetGoogle sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP