Nezákonnosť určenia názvu ulice vo Varíne bola definitívne potvrdená
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zamietol kasačnú sťažnosť obce Varín podanú proti uzneseniu Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bola vyslovená nezákonnosť určenia názvu Ulice Dr. J. Tisu v obci Varín (okres Žilina). Informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Prokurátor GP SR podal pre rozpor so zákonom koncom mája 2022 obci Varín protest proti predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorému však obecné zastupiteľstvo nevyhovelo. Následne sa prokurátor obrátil so žalobou o vyslovenie nesúladu predmetného VZN so zákonom na súd.
„Uznesením Správneho súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26. júna 2024 bolo v plnom rozsahu vyhovené žalobe, ktorú v tejto veci podala GP SR,“ pripomenula Drobová. Zamietnutie kasačnej sťažnosti podľa jej slov znamená, že nezákonnosť určenia názvu uvedenej ulice v obci Varín je definitívne potvrdená.
Obec Varín medzičasom pristúpila k zmene názvu ulice. O premenovaní na Ulicu Mons. Jozefa Nogu od 1. januára 2025 rozhodlo obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní v decembri minulého roka. Za pomenovanie ulice po varínskom rodákovi a pápežskom prelátovi Jozefovi Nogovi hlasovalo deväť z desiatich prítomných poslancov.
Rozzúrená žena vyhadzovala z okna bytu oblečenie partnera i monitor
Zásah mestských policajtov i hliadky Policajného zboru si vyžiadala partnerská hádka v Nitre.
Na riešenie sporov týkajúcich sa práva na opravu sú špecializované tri súdy
Na spory týkajúce sa práva na opravu aj práva na dodatočné oznámenie sú od augusta špecializované tri súdy.
Premiér si myslí, že NR SR sa má zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie volieb
Národná rada (NR) SR by sa mala zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.
VOP požiadal srbského ombudsmana o prešetrenie udalosti v Báčskom Petrovci
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašaliča, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci.