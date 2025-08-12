Rozzúrená žena vyhadzovala z okna bytu oblečenie partnera i monitor
Zásah mestských policajtov i hliadky Policajného zboru si vyžiadala partnerská hádka v Nitre.
Rozzúrená žena vyhadzovala cez okno bytu na šiestom poschodí na Hornotabánskej ulici nielen oblečenie partnera, ale aj rôzne predmety vrátane monitora k počítaču. Policajti po príchode na miesto museli zabezpečiť chodník a cestnú komunikáciu, informovala Mestská polícia Nitra. Počas udalosti nedošlo k zraneniu osôb.
V čase príchodu policajtov stál muž na chodbe pred dverami bytu. Žena policajtom potvrdila, že ide o jej partnera, ktorého žiada, aby sa odsťahoval. Za prítomnosti policajných hliadok povolila mužovi vstúpiť do bytu. Policajti zotrvali na mieste, kým si muž zobral svoje veci. Následne byt opustil a pozbieral si aj veci rozhádzané po ulici.
Nezákonnosť určenia názvu ulice vo Varíne bola definitívne potvrdená
Najvyšší správny súd zamietol kasačnú sťažnosť obce Varín podanú proti uzneseniu Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bola vyslovená nezákonnosť určenia názvu Ulice Dr. J. Tisu v obci Varín.
Na riešenie sporov týkajúcich sa práva na opravu sú špecializované tri súdy
Na spory týkajúce sa práva na opravu aj práva na dodatočné oznámenie sú od augusta špecializované tri súdy.
Premiér si myslí, že NR SR sa má zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie volieb
Národná rada (NR) SR by sa mala zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.
VOP požiadal srbského ombudsmana o prešetrenie udalosti v Báčskom Petrovci
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašaliča, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci.