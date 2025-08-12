  • Články
Rozzúrená žena vyhadzovala z okna bytu oblečenie partnera i monitor

Zásah mestských policajtov i hliadky Policajného zboru si vyžiadala partnerská hádka v Nitre.

Rozzúrená žena vyhadzovala cez okno bytu na šiestom poschodí na Hornotabánskej ulici nielen oblečenie partnera, ale aj rôzne predmety vrátane monitora k počítaču. Policajti po príchode na miesto museli zabezpečiť chodník a cestnú komunikáciu, informovala Mestská polícia Nitra. Počas udalosti nedošlo k zraneniu osôb.

V čase príchodu policajtov stál muž na chodbe pred dverami bytu. Žena policajtom potvrdila, že ide o jej partnera, ktorého žiada, aby sa odsťahoval. Za prítomnosti policajných hliadok povolila mužovi vstúpiť do bytu. Policajti zotrvali na mieste, kým si muž zobral svoje veci. Následne byt opustil a pozbieral si aj veci rozhádzané po ulici.

Zdroj: Info.sk, TASR
