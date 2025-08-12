  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
30°Bratislava

Zelenskyj vyjadril vďaku európskym lídrom za ich podporu Ukrajiny

  • DNES - 12:43
  • Kyjev
Zelenskyj vyjadril vďaku európskym lídrom za ich podporu Ukrajiny

Rusko sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pripravuje novú ofenzívu, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zároveň vyjadril vďaku európskym lídrom za ich podporu Ukrajiny po tom, čo 26 členských štátov EÚ v spoločnom vyhlásení uviedlo, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti.

Vidíme, že ruská armáda sa nechystá ukončiť vojnu. Naopak, robí kroky, ktoré naznačujú prípravy na nové ofenzívne operácie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Ukrajinský prezident konštatoval, že v takomto prípade je dôležité, aby nebola ohrozená jednota sveta.

Lídri 26 členských štátov EÚ v utorok v spoločnom vyhlásení pred piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina uviedli, že diplomatické riešenie musí chrániť ukrajinské aj európske záujmy.

Zelenskyj na sociálnych sieťach vyjadril vďaku lídrom Európy za ich podporu ukrajinskej „nezávislosti, územnej celistvosti a aktívneho prístupu k diplomacii, ktorý môže pomôcť ukončiť túto vojnu dôstojným mierom“.

Konštatoval, že všetci podporujú odhodlanie Trumpa a spoločne musia zaujať postoj, ktorý nedovolí Rusku „opäť oklamať svet“.

O otázkach týkajúcich sa bezpečnosti Ukrajiny a Európy diskutujeme všetci spoločne. Každé rozhodnutie musí prispieť k našim spoločným obranným kapacitám. A ak Rusko odmieta zastaviť zabíjanie, musí niesť zodpovednosť,“ pokračoval ukrajinský líder.

Pokým „vojna a okupácia“ pokračujú, musia podľa Zelenského všetci pokračovať vo vyvíjaní tlaku – tlaku sily, tlaku sankcií a tlaku diplomacie.

V piatok sa na Aljaške stretnú Trump s Putinom, pričom pôjde o ich prvé stretnutie od januárového návratu Trumpa do Bieleho domu. Prezidenti USA a Ruska budú diskutovať o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj na toto stretnutie nie je pozvaný. Ukrajinský prezident a západní partneri Kyjeva sa obávajú, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že prípadná dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.

Spomínané vyhlásenie členov EÚ ako jediné nepodporilo Maďarsko. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán toto rozhodnutie zdôvodnil tak, že podľa jeho slov sa tento dokument snaží stanoviť podmienky pre rokovania, na ktoré lídri EÚ neboli ani pozvaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Speváčka Madonna apeluje na pápeža Leva XIV., aby navštívil Pásmo Gazy

Speváčka Madonna apeluje na pápeža Leva XIV., aby navštívil Pásmo Gazy

DNES - 12:42Zahraničné

Americká popová speváčka Madonna v pondelok vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil okupované Pásmo Gazy, kde v súčasnosti pretrváva hladomor.

Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou

Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou

DNES - 11:56Zahraničné

Rusko sa snaží vyvolať rozkol medzi Kyjevom a Varšavou, keďže sa blíži riešenie vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk.

Španielsko naďalej sužujú požiare, pri Madride prišiel o život muž

Španielsko naďalej sužujú požiare, pri Madride prišiel o život muž

DNES - 11:33Zahraničné

Jednu obeť si vyžiadal lesný požiar, ktorý v pondelok zasiahol mesto Tres Cantos ležiace severne od španielskej metropoly Madrid.

Pri streľbe pred supermarketom v Austine zahynuli traja ľudia

Pri streľbe pred supermarketom v Austine zahynuli traja ľudia

DNES - 8:04Zahraničné

Ozbrojený muž v pondelok spustil paľbu na parkovisku supermarketu Target v Austine, hlavnom meste amerického štátu Texas, pričom zabil najmenej troch ľudí.

Vosveteit.sk
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené detiŤažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácieNavigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačovZ obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľkuBezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Klikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil CorpKlikol si na „Aktualizovať teraz“? Tvoj počítač už možno ovládajú hackeri z LockBit alebo Evil Corp
Nádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďochNádory zmizli bez stopy. Vedci objavili spôsob, ktorý môže poraziť rakovinu a už ho testujú na ľuďoch
Rover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chybaRover Spirit na Marse uviazol navždy. Konečne poznáme dôvod, prečo. Môže za to táto banálna chyba
Čo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiťČo znamená tento oblačík vedľa tvojej WhatsApp profilovky? Ide o novú funkciu, ktorá sa ti bude páčiť
Google sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internetGoogle sa stal obeťou vydieračskej skupiny ShinyHunters. Obrovské množstvo osobných dát užívateľov uniklo na internet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP