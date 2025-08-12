Zelenskyj vyjadril vďaku európskym lídrom za ich podporu Ukrajiny
- DNES - 12:43
- Kyjev
Rusko sa neusiluje o mier na Ukrajine a namiesto toho pripravuje novú ofenzívu, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zároveň vyjadril vďaku európskym lídrom za ich podporu Ukrajiny po tom, čo 26 členských štátov EÚ v spoločnom vyhlásení uviedlo, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti.
„Vidíme, že ruská armáda sa nechystá ukončiť vojnu. Naopak, robí kroky, ktoré naznačujú prípravy na nové ofenzívne operácie,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Ukrajinský prezident konštatoval, že v takomto prípade je dôležité, aby nebola ohrozená jednota sveta.
Lídri 26 členských štátov EÚ v utorok v spoločnom vyhlásení pred piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina uviedli, že diplomatické riešenie musí chrániť ukrajinské aj európske záujmy.
Zelenskyj na sociálnych sieťach vyjadril vďaku lídrom Európy za ich podporu ukrajinskej „nezávislosti, územnej celistvosti a aktívneho prístupu k diplomacii, ktorý môže pomôcť ukončiť túto vojnu dôstojným mierom“.
Konštatoval, že všetci podporujú odhodlanie Trumpa a spoločne musia zaujať postoj, ktorý nedovolí Rusku „opäť oklamať svet“.
„O otázkach týkajúcich sa bezpečnosti Ukrajiny a Európy diskutujeme všetci spoločne. Každé rozhodnutie musí prispieť k našim spoločným obranným kapacitám. A ak Rusko odmieta zastaviť zabíjanie, musí niesť zodpovednosť,“ pokračoval ukrajinský líder.
Pokým „vojna a okupácia“ pokračujú, musia podľa Zelenského všetci pokračovať vo vyvíjaní tlaku – tlaku sily, tlaku sankcií a tlaku diplomacie.
V piatok sa na Aljaške stretnú Trump s Putinom, pričom pôjde o ich prvé stretnutie od januárového návratu Trumpa do Bieleho domu. Prezidenti USA a Ruska budú diskutovať o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj na toto stretnutie nie je pozvaný. Ukrajinský prezident a západní partneri Kyjeva sa obávajú, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že prípadná dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.
Spomínané vyhlásenie členov EÚ ako jediné nepodporilo Maďarsko. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán toto rozhodnutie zdôvodnil tak, že podľa jeho slov sa tento dokument snaží stanoviť podmienky pre rokovania, na ktoré lídri EÚ neboli ani pozvaní.
