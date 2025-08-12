  • Články
Premiér si myslí, že NR SR sa má zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie volieb

  • DNES - 12:09
  • Bratislava
Národná rada (NR) SR by sa mala zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.

Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD). Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.

Slovenský parlament by sa mal v najbližšom období zaoberať dvoma otázkami. Po prvé, nakoľko britská kampaň a britské peniaze pomohli 'poslušnému Slovensku'. O koľko percent by mali menej, keby táto kampaň nebola? Ja tvrdím, že o veľa percent. Po druhé, či britské peniaze v prospech 'poslušného Slovenska' neznamenajú prekročenie zákonného limitu na výdavky na parlamentnú volebnú kampaň,“ spresnil.

Predseda vlády opätovne hovoril o neférovom boji zo strany PS. Myslí si preto, že dané otázky sú absolútne legitímne. „Parlament môžu viesť k pomerne vážnym rozhodnutiam,“ podotkol. Zároveň predpokladá, že podobný názor v tejto veci s ním bude zdieľať aj koaličná SNS. Nepozná však postoj koaličného Hlasu-SD. Vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu-SD k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná. „Je už len na Hlase, či má na to, čo sa dialo v lete a na jeseň 2023 pred voľbami, rovnako jasno v hlave ako Smer-SD a verím, že aj SNS. A či si Hlas uvedomuje, že ako strana mohla mať podstatne lepší výsledok,“ dodal.

Premiér koncom júla vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.

Zdroj: Info.sk, TASR
