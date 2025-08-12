Premiér si myslí, že NR SR sa má zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie volieb
Národná rada (NR) SR by sa mala zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie.
Myslí si to premiér Robert Fico (Smer-SD). Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.
„Slovenský parlament by sa mal v najbližšom období zaoberať dvoma otázkami. Po prvé, nakoľko britská kampaň a britské peniaze pomohli 'poslušnému Slovensku'. O koľko percent by mali menej, keby táto kampaň nebola? Ja tvrdím, že o veľa percent. Po druhé, či britské peniaze v prospech 'poslušného Slovenska' neznamenajú prekročenie zákonného limitu na výdavky na parlamentnú volebnú kampaň,“ spresnil.
Predseda vlády opätovne hovoril o neférovom boji zo strany PS. Myslí si preto, že dané otázky sú absolútne legitímne. „Parlament môžu viesť k pomerne vážnym rozhodnutiam,“ podotkol. Zároveň predpokladá, že podobný názor v tejto veci s ním bude zdieľať aj koaličná SNS. Nepozná však postoj koaličného Hlasu-SD. Vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu-SD k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná. „Je už len na Hlase, či má na to, čo sa dialo v lete a na jeseň 2023 pred voľbami, rovnako jasno v hlave ako Smer-SD a verím, že aj SNS. A či si Hlas uvedomuje, že ako strana mohla mať podstatne lepší výsledok,“ dodal.
Premiér koncom júla vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.
Na riešenie sporov týkajúcich sa práva na opravu sú špecializované tri súdy
Na spory týkajúce sa práva na opravu aj práva na dodatočné oznámenie sú od augusta špecializované tri súdy.
VOP požiadal srbského ombudsmana o prešetrenie udalosti v Báčskom Petrovci
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašaliča, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci.
Polícia povolila výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl
Policajný zbor povolil výnimku pre výcvik nákladných vozidiel autoškôl. Udelil ju Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl.
Záchranári pomáhali na Martinských holiach vyčerpanému Poliakovi
Horskí záchranári z Veľkej Fatry pomohli v pondelok (11. 8.) popoludní 20-ročnému poľskému turistovi, ktorý mal počas lezenia na ferate Martinské hole sťažené dýchanie a upadol aj do krátkeho bezvedomia.