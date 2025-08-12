  • Články
Utorok, 12.8.2025Meniny má Darina
Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou

  • DNES - 11:56
  • Varšava
Rusko sa snaží vyvolať rozkol medzi Kyjevom a Varšavou, keďže sa blíži riešenie vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk.

Podľa neho sú protipoľské gestá zo strany Ukrajincov aj podnecovanie protiukrajinských nálad v Poľsku súčasťou scenára Vladimira Putina. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku Tuska na platforme X a správy agentúry PAP.

Tusk v príspevku na platforme X uviedol, že takéto kroky organizujú zahraniční agenti a „domáci idioti“. Jeho vyjadrenie nasledovalo po udalostiach z víkendu, keď sa na koncerte bieloruského rapera Maxa Korža vo Varšave objavili vlajky ukrajinských nacionalistických organizácií OUN-UPA (tzv. banderovci). Poslanec opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Dariusz Matecki oznámil, že vo veci podá trestné oznámenie. Polícia počas koncertu zadržala 109 osôb za rôzne priestupky a trestné činy vrátane držby drog či vnášania pyrotechniky, 50 ľudí dostalo pokuty.

Minister vnútra Marcin Kierwiňski a minister spravodlivosti Waldemar Žurek uviedli, že osoby, ktoré porušili zákon a nie sú občanmi Poľska, môžu byť deportované. Polícia zdôraznila, že pred koncertom a počas neho komunikovala s organizátorom a prijímala preventívne opatrenia na predchádzanie eskalácii.

Téma rusko-ukrajinskej vojny rezonuje aj pred piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že prípadný mier musí byť spravodlivý, trvalý a dosiahnutý s účasťou Ukrajiny. Zdôraznil, že Poľsko nepozná pojem mier za každú cenu a že hrdinský odpor Ukrajiny treba rešpektovať.

Lídri viacerých európskych krajín počas víkendu vydali spoločné vyhlásenie, že hranice nemožno meniť silou a že cestu k mieru na Ukrajine nemožno určovať bez účasti Kyjeva.

Zdroj: Info.sk, TASR
