Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou
- DNES - 11:56
- Varšava
Rusko sa snaží vyvolať rozkol medzi Kyjevom a Varšavou, keďže sa blíži riešenie vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk.
Podľa neho sú protipoľské gestá zo strany Ukrajincov aj podnecovanie protiukrajinských nálad v Poľsku súčasťou scenára Vladimira Putina. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku Tuska na platforme X a správy agentúry PAP.
Tusk v príspevku na platforme X uviedol, že takéto kroky organizujú zahraniční agenti a „domáci idioti“. Jeho vyjadrenie nasledovalo po udalostiach z víkendu, keď sa na koncerte bieloruského rapera Maxa Korža vo Varšave objavili vlajky ukrajinských nacionalistických organizácií OUN-UPA (tzv. banderovci). Poslanec opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Dariusz Matecki oznámil, že vo veci podá trestné oznámenie. Polícia počas koncertu zadržala 109 osôb za rôzne priestupky a trestné činy vrátane držby drog či vnášania pyrotechniky, 50 ľudí dostalo pokuty.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski a minister spravodlivosti Waldemar Žurek uviedli, že osoby, ktoré porušili zákon a nie sú občanmi Poľska, môžu byť deportované. Polícia zdôraznila, že pred koncertom a počas neho komunikovala s organizátorom a prijímala preventívne opatrenia na predchádzanie eskalácii.
Téma rusko-ukrajinskej vojny rezonuje aj pred piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že prípadný mier musí byť spravodlivý, trvalý a dosiahnutý s účasťou Ukrajiny. Zdôraznil, že Poľsko nepozná pojem mier za každú cenu a že hrdinský odpor Ukrajiny treba rešpektovať.
Lídri viacerých európskych krajín počas víkendu vydali spoločné vyhlásenie, že hranice nemožno meniť silou a že cestu k mieru na Ukrajine nemožno určovať bez účasti Kyjeva.
Speváčka Madonna apeluje na pápeža Leva XIV., aby navštívil Pásmo Gazy
Americká popová speváčka Madonna v pondelok vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil okupované Pásmo Gazy, kde v súčasnosti pretrváva hladomor.
Španielsko naďalej sužujú požiare, pri Madride prišiel o život muž
Jednu obeť si vyžiadal lesný požiar, ktorý v pondelok zasiahol mesto Tres Cantos ležiace severne od španielskej metropoly Madrid.
Pri streľbe pred supermarketom v Austine zahynuli traja ľudia
Ozbrojený muž v pondelok spustil paľbu na parkovisku supermarketu Target v Austine, hlavnom meste amerického štátu Texas, pričom zabil najmenej troch ľudí.
EÚ odsúdila zabitie novinárov v Pásme Gazy počas izraelských útokov
Európska únia v pondelok odsúdila zabitie piatich novinárov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy, oznámila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.