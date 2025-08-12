Španielsko naďalej sužujú požiare, pri Madride prišiel o život muž
- DNES - 11:33
- Madrid
Jednu obeť si vyžiadal lesný požiar, ktorý v pondelok zasiahol mesto Tres Cantos ležiace severne od španielskej metropoly Madrid. V tamojšej nemocnici zomrel v utorok muž s popáleninami na viac ako 98 percentách tela.
Požiar vypukol v pondelok večer a rýchlo sa šíril pre silný vetru, ktorého nárazy dosahovali rýchlosť 70 kilometrov za hodinu. V utorok ráno úrady oznámili, že požiar bol lokalizovaný.
Plamene doteraz pohltili územie s rozlohou približne 1000 hektárov a vynútili si evakuáciu 180 ľudí. Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa oblasti vyhli pre hustý dym a aby zatvorili okná a nepoužívali klimatizáciu.
„Ani nie za 40 minút sa požiar posunul o šesť kilometrov,“ povedal novinárom Carlos Novillo, šéf oddelenia životného prostredia Madridského spoločenstva.
V autonómnom spoločenstve Kastília a León na severozápade Španielska bolo v pondelok hlásených viac ako 30 požiarov. Jeden ohrozuje lokalitu Las Médulas, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Vietor skomplikoval hasenie lesného požiaru v regióne Zamora, ktorý si v nedeľu vynútil evakuáciu približne 850 obyvateľov štyroch dedín.
Požiar ohrozuje aj turistami obľúbené pláže pri meste Tarifa v Andalúzii, odkiaľ evakuovali viac ako 2000 ľudí.
Utorok má byť podľa meteorológov najteplejší počas najnovšej vlny horúčav. Maximálne teploty dosiahnu okolo 40 stupňov Celzia a nočné minimá zostanú nad 25 stupňami.
Speváčka Madonna apeluje na pápeža Leva XIV., aby navštívil Pásmo Gazy
Americká popová speváčka Madonna v pondelok vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil okupované Pásmo Gazy, kde v súčasnosti pretrváva hladomor.
Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou
Rusko sa snaží vyvolať rozkol medzi Kyjevom a Varšavou, keďže sa blíži riešenie vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk.
Pri streľbe pred supermarketom v Austine zahynuli traja ľudia
Ozbrojený muž v pondelok spustil paľbu na parkovisku supermarketu Target v Austine, hlavnom meste amerického štátu Texas, pričom zabil najmenej troch ľudí.
EÚ odsúdila zabitie novinárov v Pásme Gazy počas izraelských útokov
Európska únia v pondelok odsúdila zabitie piatich novinárov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy, oznámila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.