VOP požiadal srbského ombudsmana o prešetrenie udalosti v Báčskom Petrovci

  • DNES - 11:00
  • Bratislava
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašaliča, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci.

Dôvodom sú udalosti, ku ktorým malo dôjsť počas Slovenských národných slávností. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Cigac.

Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy,“ uviedol Cigac.

Dobrovodský zdôraznil, že obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu. „Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ povedal.

List napísal v súlade s memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv SR a ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k memorandu podpísali počas augustovej návštevy Dobrovodského v Srbsku. „Požiadal som kolegu Zorana Pašaliča o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov, vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ podotkol.

Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
