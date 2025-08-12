VOP požiadal srbského ombudsmana o prešetrenie udalosti v Báčskom Petrovci
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky Zorana Pašaliča, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci.
Dôvodom sú udalosti, ku ktorým malo dôjsť počas Slovenských národných slávností. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Cigac.
„Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy,“ uviedol Cigac.
Dobrovodský zdôraznil, že obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu. „Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ povedal.
List napísal v súlade s memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv SR a ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k memorandu podpísali počas augustovej návštevy Dobrovodského v Srbsku. „Požiadal som kolegu Zorana Pašaliča o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov, vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ podotkol.
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.
